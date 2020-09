Gigantyczny model samolotu F-18. Youtuber spełnił marzenie widzów [Zobacz wideo]

Choć youtuberzy zdążyli przyzwyczaić nas do swojej ogromnej pomysłowości i rozmaitych talentów, nie oznacza to, że przestali nas zaskakiwać. Jednym z kanałów będących idealnym przykładem na to, że w sieci wciąż jest sporo miejsca dla charyzmatycznych ludzi, jest popularny PeterSripol. Jego autor niejednokrotnie zachwycał swoimi wynalazkami, jednak tym razem stworzył coś absolutnie wyjątkowego.

Fani poprosili gwiazdę internetu o zbudowanie repliki samolotu wielozadaniowego F-18. Choć poprzeczka została postawiona niezwykle wysoko, inżynier postanowił sprostać wyzwaniu. Efekty jego pracy robią ogromne wrażenie.

Do stworzenia modelu F-18, autor kanału PeterSripol wykorzystał piankę modelarską, papier oraz prawdziwą turbinę odrzutową. W przygotowaniach pomógł mu inżynier lotnictwa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, który może pochwalić się ogromnym doświadczeniem w pracy z prawdziwymi myśliwcami bojowymi. Youtuber skorzystał z jego rad na temat konstrukcji poprowadzenia dyszy silnika i jego zamontowania. Na swoim kanale postanowił podzielić się z widzami szczegółami na temat całego projektu. Wideo jest dostępne poniżej.

F-18, znany również jako Hornet (szerszeń), to amerykański pokładowy samolot naddźwiękowy, samolot myśliwski oraz myśliwiec wielozadaniowy zdolny do działań w każdych warunkach atmosferycznych.

Data pierwszego oblotu maszyny to 18 listopada 1978 roku. Jej maksymalna prędkość wynosi 1,8 Ma. Samolot był wspólnym projektem koncernów: McDonnell Douglas, Boeing i Northrop.

