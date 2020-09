Ring Always Home Cam. Latająca kamera do monitorowania domu. To może być hit 2021 roku

Ring to jedna z tych marek, która zdążyła już przyzwyczaić miłośników nowych technologii do oddawania w ich ręce oryginalnych i innowacyjnych gadżetów. W tym tygodniu producent zaprezentował kolejną partię sprzętów, które z pewnością należą do bardzo ciekawych. Wśród nich należy wymienić kamerę Always Home Cam.

Nowy sprzęt to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a konkretniej - bezpieczeństwo swoich czterech kątów. Kamera ma odpowiadać za monitorowanie wnętrza domu podczas nieobecności mieszkańców. W odróżnieniu od innych urządzeń z tej kategorii, Always Home Cam nie pracuje w jednym miejscu.

Innowacyjne urządzenie składa się ze stacji dokującej i drona, który może przemieszczać się po mieszkaniu. Dzięki tej możliwości, sprzęt jest w stanie zarejestrować dosłownie wszystko, co się w nim dzieje. Jak informuje producent, lot drona można zaprogramować, również w taki sposób, aby śledził konkretny przedmiot. Sprzętem nie można sterować manualnie. Twórcy dodają, że kamera rejestruje obraz wyłącznie podczas lotu. Oznacza to, że urządzenie nie nagrywa, kiedy jest w stacji dokującej.

Jak twierdzi jeden z przedstawicieli firmy Ring, zastosowana w urządzeniu technologia pozwoliła na stworzenie specjalnego systemu antykolizyjnego. Zdaniem producenta, sprzęt idealnie sprawdzi się w domu każdego użytkownika. Premiera kamery została przewidziana na wiosnę 2021 roku. Jej cena ma oscylować w granicach 1000 złotych, co może sprawić, że Always Home Cam może stać się jednym z największych hitów technologicznych przyszłego roku.

Wcześniej, bo już 8 października, na rynek trafi inny sprzęt od firmy Ring. Mowa o Mailbox Sensor, urządzeniu, dzięki któremu otrzymamy powiadomienie, gdy w naszej skrzynce pocztowej pojawi się nowy list. Koszt tego gadżetu to około 120 złotych.

