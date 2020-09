The Sero. Samsung prezentuje unikatowy telewizor

Samsung to jedna z tych firm, która może poszczycić się bogatą ofertą produktów z kategorii lifestyle. Choć Koreańczycy zdążyli już przyzwyczaić miłośników nowych technologii do oddawania w ich ręce oryginalnych urządzeń, jak na przykład telewizory z serii The Frame, to wcale nie oznacza, że przestali zaskakiwać innowacyjnymi rozwiązaniami.

Urządzenie powstało z myślą o użytkownikach, którzy przez większą część dnia nie rozstają się ze swoim smartfonem. Twórcy nowego telewizora rozumieją to doskonale, dlatego The Sero został zaprogramowany tak, aby znakomicie współpracować z urządzeniami mobilnymi.

Sparowanie dwóch urządzeń jest bardzo proste i intuicyjne. Wystarczy dotknąć smartfonem telewizora, a funkcja "Dotknij i Wyświetl" sprawi, że użytkownicy natychmiast zobaczą kopię swojego mobilnego sprzętu na wielkim ekranie. Ta opcja pozwala na przeglądanie na większym ekranie m.in. swoich ulubionych witryn, serwisów społecznościowych, a także filmów i zdjęć. - Wystarczy odwrócić smartfon, a ekran telewizora także zmieni położenie - informuje producent na swojej stronie internetowej.

The Sero oferuje najważniejsze aplikacje VOD, szybki i intuicyjny Smart TV znany z innych urządzeń marki Samsung oraz wsparcie dla funkcji AirPlay2, umożliwiając odtwarzanie treści z urządzeń firmy Apple.

The Sero. Wyjątkowy telewizor od Samsunga

Nowy telewizor znakomicie sprawdzi się w domowej przestrzeni. Sprzęt, gdy nie jest używany, może pełnić funkcję stylowego dodatku do wnętrza naszego mieszkania. Użytkownicy mają do wyboru aż 5 trybów portretowych do wyświetlenia w orientacji pionowej. Są to:

Plakat

Zegar

Moje Zdjęcie

Ściana Dźwięku

Kinografika

W orientacji poziomej atmosferę dopasowaną do naszych preferencji stworzy znany z telewizorów QLED Tryb Ambient+. Dzięki temu na ekranie wyświetlimy bieżące informacje czy muzyczne wizualizacje, które urozmaicą domówki i wieczory we dwoje — czytamy na stronie producenta.

Oprócz możliwości rotacji ekranu, The Sero oferuje także jakość obrazu, o którą dba Procesor Quantum 4K oraz potężny dźwięk w formacie 4.1ch 60W z funkcją Dolby Digital Plus. Urządzenie jest dostępne w rozmiarze 43 cali. Jego cena to 5 999 złotych.

