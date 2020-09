Coś więcej niż zegarek. Smartwatch, którego nie zechcesz zdjąć

Smartwatch, który będzie towarzyszyć ci zarówno podczas aktywności fizycznej, jak i w codziennych czynnościach nie kosztuje wiele. Z jego pomocą będziesz w stanie posługiwać się smartfonem bez wyciągania go z kieszeni.

Ile powinien kosztować dobry smartwatch?

W sieci, jak i sklepach stacjonarnych znajdziemy zarówno niedrogie modele, jak i takie, których cena sięga nawet powyżej tysiąca złotych. W cenie około 500 złotych znajdziesz smartwatche, które nie tylko wyglądają jak klasyczne zegarki, ale są również bardzo wytrzymałe. Przykładowo smartwatch HUAWEI Watch GT Classic wyposażono w wodoodporną kopertę, która zapewnia odporność na zachlapania i zamoczenie. Jego koszt to niecałe 500 złotych, a w zamian otrzymujesz dobrej jakości sprzęt z solidnymi podzespołami.

Tańszym rozwiązaniem przeznaczonym głównie dla osób uprawiających sport będzie opaska sportowa. Ich ceny są bardziej zróżnicowane i z łatwością znajdziesz sprzęt, który poza podstawowymi funkcjami ma również opcję wyświetlania powiadomień z telefonu czy monitora snu, pozwalającego wytypować najlepszy moment na to, by wstać z łóżka. Część modeli ma również opcję znajdowania smartfona, jeśli ten znajduje się poza zasięgiem wzroku.

Polecane smartwatche do zadań specjalnych

Przy wyborze smartwatcha zwracamy uwagę przede wszystkim na wyświetlacz. To od jego wielkości i jakości wyświetlania obrazu zależy to, czy sprzęt będzie dobrze się prezentować i odpowiadać twoim wymaganiom estetycznym. Smartwatch XIAOMI Amazfit GTS oferuje wyświetlacz o przekątnej 1.65 cala i dużym zagęszczeniu pikseli, które sprawiają, że ekran jest wyjątkowo szczegółowy. Dodatkowo prostokątny wyświetlacz jest bardzo wygodny w obsłudze, a jednocześnie nie obciąża dłoni.

Założysz raz i nie zechcesz zdjąć (Adobe Stock)

Oczywiście wyświetlacz czy kwestie estetyczne to nie wszystko, warto również zwrócić uwagę na inne przydatne udogodnienia. SAMSUNG Galaxy Watch Active to opcja, która łączy w sobie sportowy wygląd oraz udogodnienia najlepszych zegarków. Jest w stanie monitorować zarówno treningi – podzielone na siedem rodzajów aktywności – jak i fazy snu, poziom stresu czy tętno. Możliwość wprowadzania własnych danych pozwoli urządzeniu śledzić ponad czterdzieści innych rodzajów aktywności zarówno tych wykonywanych w terenie, jak i na siłowni.

Nowoczesne smartwatche oddają do dyspozycji nie tylko dotykowy ekran, ale również inne udogodnienia ułatwiające obsługę, takie jak obrotowa tarcza czy przyciski wbudowane w kopertę. Dzięki temu korzystanie z urządzenia jest o wiele łatwiejsze i bardziej intuicyjne.

W powyższym tekście umieszczone zostały boksy promocyjne naszych Partnerów .