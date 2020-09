Acer wprowadza nowe karty graficzne do komputerów stacjonarnych Predator Orion

Układy graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 30, drugiej generacji RTX, są wyposażone w nowoczesne rdzenie RT, rdzenie Tensor i multiprocesory strumieniowe, zapewniające niezwykłe efekty wizualne, dużą liczbę klatek na sekundę i akcelerację SI do gier i aplikacji. Napędzane są architekturą NVIDIA Ampere, która zapewnia wzrost wydajności do 1,9 raza na wat w porównaniu z poprzednią generacją. Seria RTX 30 bez wysiłku obsługuje grafikę we wszystkich rozdzielczościach, nawet do 8K, na najwyższym poziomie. Tym samym GeForce RTX 3090, 3080 i 3070 reprezentują największy skok generacji GPU w historii NVIDII.

Nowe układy graficzne trafią do stacjonarnych komputerów z linii Predator Orion, które — poza wydajnością — charakteryzują się także unikatowym designem: ostrymi, kanciastymi elementami, podświetleniem RGB obudowy, które można dostosować za pomocą panelu. Dostępnych jest nawet 16,7 miliona kolorów.

Predator Orion 9000 — dla graczy i streamerów

Predator Orion 9000, zaprojektowany dla entuzjastów gamingu oraz streamerów, jest wyposażony w najnowszą kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3090 i procesor Intel Core i9–10980XE Extreme-Edition, tak aby przy maksymalnych ustawieniach, mógł radzić sobie z najbardziej wymagającymi grami. W urządzeniu zainstalowano trzy podświetlane wentylatory Predator FrostBlade, dbające o utrzymanie niskiej temperatury i dużej liczby klatek na sekundę, dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Orion 9000 wyróżnia się także charakterystyczną obudową. Wykonany ze szkła hartowanego panel boczny pozwala użytkownikom zajrzeć pod maskę i zobaczyć całą konstrukcję urządzenia.

Predator Orion 5000 — rozgrywka na wysokim poziomie

Predator Orion 5000 to potężny komputer stacjonarny dla graczy, którzy chcą cieszyć się płynną grafiką w swoich ulubionych grach. Pod obudową z podświetleniem RGB znajdują się najnowsze procesory graficzne NVIDIA GeForce RTX 3090 i procesor Intel Core i9–10900K dziesiątej generacji z możliwością podkręcania. Podzespoły są wspomagane przez strategicznie rozmieszczone wentylatory, chłodzenie cieczą procesora, osłonięty zasilacz (z wyjmowanym filtrem przeciwpyłowym), kartą sieciową Ethernet Killer E3100G 2,5 Gb/s oraz 2,5-calową zatokę na dyski SSD/HDD.

Predator Orion 3000 — wysoka wydajność w kompaktowym wymiarze

Predator Orion 3000 to komputer stacjonarny klasy gamingowej w 18-litrowej obudowie, dzięki czemu jest wystarczająco mały, aby zmieścić się praktycznie wszędzie, jednocześnie zapewniając niezbędną wydajność w gamingu. Wyposażony jest w procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 i procesor Intel Core i7 dziesiątej generacji. Urządzenie wspiera para specjalnie zaprojektowanych wentylatorów Predator FrostBlade, gwarantujących niskie temperatury. Wszystkie komputery stacjonarne Orion są również wyposażone w PredatorSense, umożliwiający zarządzanie systemem jednym kliknięciem.

Monitor Predator X25 — wyświetlacz do gier G-SYNC 360 Hz



Ten 24,5-calowy monitor do gier IPS 1920 x 1080 oferuje bardzo wysoką częstotliwość odświeżania — 360 Hz, zapewniając graczom niskie opóźnienia i najbardziej płynne animacje. Szybkość ta wynika z wyświetlania klatek gry raz na 2,8 milisekundy, co daje znaczną przewagę w grach typu FPS, w których liczy się precyzja. Dzięki technologii NVIDIA G-SYNC, ten nowoczesny monitor jest wyposażony we wszystko, czego potrzeba, aby nadążyć za najnowszymi procesorami graficznymi NVIDIA.

NVIDIA Reflex Latency Analyzer to nowe narzędzie do pomiaru opóźnień systemu, zintegrowane z monitorem Predator X25 360 Hz ze wsparciem technologii G-Sync G-SYNC, które pojawi się jesienią tego roku. Wydajność komputera w grach wymagających współzawodnictwa zależy od szybkości reakcji, szybkości aktualizacji ekranu po kliknięciach lub ruchach myszą. Analizator opóźnienia odruchów wykrywa kliknięcia pochodzące z myszy, a następnie mierzy czas potrzebny do zmiany pikseli (np. błysku przy strzale z pistoletu) na ekranie. Do tej pory gracze nie mogli wykonywać tego rodzaju pomiarów, ponieważ wymagały one specjalistycznych, szybkich kamer i sprzętu wartego ponad 7000$. Reflex Latency Analyzer zapewnia znacznie pełniejsze i dokładniejsze zrozumienie działania myszy, komputera i wyświetlacza. Teraz, dzięki technologii Nvidia Reflex, gracze mogą rozpocząć mecz, wiedząc, że ich system działa dokładnie tak, jak powinien.