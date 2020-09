Ratownicy górscy z plecakami odrzutowymi. Dotrą na szczyt w 90 sekund [Zobacz wideo]

Brytyjscy ratownicy górscy przeprowadzili udaną próbę lotu z jet-packiem. Jest to podobne do plecaka urządzenie, które za sprawą napędu odrzutowego pozwoli na szybkie dotarcie do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudno dostępnych miejscach.

W testach udział wziął Richard Browning, angielski wynalazca i przedsiębiorca, założyciel firmy Gravity Industries, produkującej futurystyczne sprzęty. Mężczyzna coraz częściej bierze udział w ćwiczeniach ratowniczych i wojskowych, ucząc ochotników korzystania ze swojego plecaka odrzutowego.

Tym razem udowodnił, że jego sprzęt znakomicie sprawdzi się podczas akcji ratunkowych w górach. Przeprowadzony test wykazał, że z pomocą plecaka odrzutowego, ratownicy będą w stanie dotrzeć do celu w 90 sekund. Tego typu akcje do tej pory były wykonywane za pomocą helikoptera i zajmowały około 25 minut.

Poniżej możecie zobaczyć nagranie, jakie firma Gravity Industries udostępniła w sieci.

Silniki odrzutowe przymocowane do rąk i pleców ratowników górskich pozwalają na poruszanie się z prędkością 50 kilometrów na godzinę. Maksymalna wysokość, na jakiej działa urządzenie to 3,5 km. Jet-pack może utrzymywać człowieka w powietrzu przez 10 minut.

Firma Gravity Industries wkrótce dostarczy urządzenia grupom ratowniczym z Wielkiej Brytanii.

