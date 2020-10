Netflix z nowościami na październik 2020. Lista premier filmów i seriali

Pogoda za oknami dobitnie daje nam do zrozumienia, że tegoroczne lato przeszło już do historii. Chłodne i deszczowe wieczory sprawiają, że coraz częściej zostajemy w domu, sięgając po dobry film lub książkę. Wiedzą o tym giganci VOD, którzy zrobią wszystko, by widzowie tej jesieni nie narzekali na nudę. Jednym z nich jest Netflix, który niedawno ogłosił listę październikowych nowości.

Wśród seriali, na które warto zwrócić uwagę należy wymienić m.in. niemiecką produkcję "Barbarzyńcy", opowiadającą o walce Rzymian z plemionami germańskimi, a także "Emily w Paryżu" nazywany europejskim "Seksem w wielkim mieście" oraz "Gambit Królowej", w którym będziemy mogli zobaczyć Marcina Dorocińskiego.

Netflix zadbał również o atrakcyjne premiery filmowe. Na platformie zobaczymy m.in. "Boże ciało" Jana Komasy, thriller "Rebeka" oraz dramat historyczny pod tytułem "Proces Siódemki z Chicago". Zobaczymy też znany hity jak "Pokojówka na Manhattanie", "Bridget Jones: W pogoni za rozumem" czy "Czas na miłość".

Poniżej przedstawiamy pełną listę październikowych nowości.

Zobacz również: Level Up - bar dla graczy - relacja

Netflix: nowości październik 2020. Oryginalne filmy i seriale

Oktoberfest: Piwo i krew — 01.10

Dobrego dnia, Veronico - 01.10

All because of you — 01.10

Carmen Sandiego: Sezon 3 — 01.10

Fatalna czarownica: Sezon — 4 01.10

Emily w Paryżu — 02.10

Poważni ludzie — 02.10

Wampiry kontra Bronks — 02.10

Więź — 02.10

Zajmiesz się nim? — 02.10

Oloture — 02.10

Dick Johnson nie żyje — 02.10

Tut Tut Autka: Halloween w Pagórkowie — 02.10

David Attenborough: Życie na naszej planecie — 04.10

Super Gwiazdka: Halloweenowa bohaterka — 06.10

Ku jezioru — 07.10

Hubie ratuje Halloween — 07.10

Ciche studia — 09.10

Nawiedzony dwór w Bly — 09.10

40-letnia raperka — 09.10

Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci: Sezon 2 — 09.10

Dzieciaki straszaki: Dzień Wszystkich Potworów — 09.10

Stranger: Sezon 2 — 11.10

Kipo i Dziwozwierze: Sezon 3 12.10

W chacie Berta Kreischera 13.10

Oktonauci i Wielka Rafa Koralowa 13.10

BLACKPINK: Light Up the Sky 14.10

Dystans społeczny — 15.10

Poradnik łowczyni potworów — 15.10

Love Like the Falling Rain — 15.10

Razem dla Roony — 15.10

Rewolucja — 16.10

Ktoś musi umrzeć — 16.10

Star Trek: Dsicovery: Sezon 3 — 16.10

Grand Army — 16.10

Domy na miarę marzeń — 16.10

Proces Siódemki z Chicago — 16.10

Psia Akademia: Sezon 2 — 16.10

Ostatnie dzieciaki na Ziemi: Księga 3 — 16.10

Niewyjaśnione tajemnice: Część 2 — 19.10

Magiczny autobus znów rusza w trasę: Pani Loczek razy trzy — 20.10

Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać – zaprasza David Letterman — 21.10

Rebeka — 21.10

Alienista: Anioł Ciemności — 22.10

You Me Her: Sezon 5 — 22.10

Padlina — 22.10

Ruch — 23.10

Porwana — 23.10

Barbarzyńcy — 23.10

Gambit królowej — 23.10

Wyprawa na księżyc — 23.10

Sarah Cooper: Everything’s Fine — 27.10

Guillermo Vilas: Sprawiedliwy wynik — 27.10

Chico: Małpka złota rączka — 27.10

Blood of Zeus — 27.10

Randki od święta — 28.10

Tajemnice grobowca w Sakkarze — 28.10

Suburra: Sezon 3 — 30.10

Somebody Feed Phil: Sezon 4 — 30.10

Czyj to dom? — 30.10

Dzień Pański — 30.10

Czytaj także: Masz ten telewizor LG? Natychmiast go oddaj do naprawy. Może wybuchnąć

Netflix: nowości październik 2020. Tytuły na licencji

Annabelle — 01.10

Koszmar z ulicy Wiązów — 01.10

Bakugan: Battle Planet — 01.10

Bu! Madea i Halloween — 01.10

Bu! Madea i Halloween — 2 01.10

Book of Sun — 01.10

Kod Lyoko: Sezon 1 — 01.10

Kod Lyoko: Sezon 2 — 01.10

Kod Lyoko: Sezon 3 — 01.10

Kod Lyoko: Sezon 4 — 01.10

Cold Harbour — 01.10

Czarny Mercedes — 01.10

Niepokój — 01.10

Familiar Wife — 01.10

Postrach nocy — 01.10

Chwała — 01.10

Halloween — 01.10

Zaborcza miłość- 01.10

Dwa miliony dolarów napiwku — 01.10

Władca Paryża — 01.10

Pokojówka na Manhattanie — 01.10

Octav — 01.10

Smętarz dla zwierzaków — 01.10

Szeregowiec Ryan — 01.10

Spider-Man Uniwersum — 01.10

Stan I Ollie — 01.10

Szkoła czarownic — 01.10

Bękarty diabła — 01.10

The 100 — 02.10

Escape Room — 06.10

Faceci z misją — 06.10

The 100 — 09.10

Doom — 10.10

BOŻE CIAŁO 13.10

O mnie się nie martw 14.10

Arrow: Sezon 7 15.10

Wspaniały błękitny świat: Jak rozwiązać kryzys wodny 15.10

Jack Ryan: Teoria chaosu 17.10

To już jest koniec 17.10

Fukrey Boyzzz 20.10

Czas na miłość 23.10

Czas Apokalipsy: Powrót 23.10

Apollo 13 23.10

Bridget Jones: W pogoni za rozumem 23.10

Raj dla par 23.10

Death Race: Wyścig śmierci 23.10

Zobacz także: Nowy Google Chromecast dostanie pilota. Bardzo łatwo będzie można włączyć Netfliksa