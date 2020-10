Robotyczna walizka zastąpi psich przewodników u osób niewidomych na lotniskach

Chieko Asakawa japońska informatyczka i badaczka zatrudniona w IBM dzieli swój czas między Japonię i Stany Zjednoczone. Podróżuje praktycznie co miesiąc. W związku z tym, że kobieta jest niewidoma, wie, jak trudno samodzielnie poruszać się po lotnisku. Dlatego też postanowiła wykorzystać posiadaną wiedzę oraz doświadczenie do stworzenia zaawansowanej technologicznie walizki, która pomoże w sprawnym i bezpiecznym dotarciu do celu.

Walizka naszpikowana technologią

Walizka jest wyposażona w kamerki i czujniki. Wiele z zastosowanych rozwiązań przypomina te, które można spotkać w autonomicznych samochodach. Walizka wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do mapowania otaczającego środowiska, obliczając odległości między użytkownikiem a obiektami zarówno stacjonarnymi, jak i mobilnymi. Z kolei aplikacja na telefon komórkowy służy do zaprogramowania miejsca docelowego i wspiera planowanie trasy. Kieruje też użytkownikiem poprzez wysyłane wibracje odczuwane na uchwycie walizki.

Walizka posiada również technologię rozpoznawania twarzy, która może powiadomić użytkownika, jeśli w pobliżu znajduje się ktoś znajomy. Może również oznaczać sklepy i inne interesujące miejsca w pobliżu i kierować do nich użytkownika, jeśli zostanie o to "poproszona".

Wsparcie dla niewidomych

Koncepcja stworzenia walizki dla niewidomych osób powstała w 2017 roku. Od tego czasu IBM we współpracy z japońskimi przedsiębiorstwami i Carnegie Mellon University w Pensylwanii pracowały nad jej rozwojem.

Asakawa mówi, że istnieją nadzieje na komercjalizację walizki i planowany jest pilotażowy program testów na lotnisku, w centrum handlowym i innych miejscach publicznych. Chociaż obecna wersja jest za bardzo naszpikowana technologią, aby pomieścić jakiekolwiek ubrania, może się to zmienić w przyszłości.