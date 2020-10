Huawei FreeBuds Pro: słuchawki, które rozpoznają hałas i same włączą odpowiednie wyciszenie

Jak zapowiada Huawei, słuchawki FreeBuds Pro "wyróżniają się funkcją inteligentnej dynamicznej redukcji szumów, która umożliwia zmniejszenie hałasu tła nawet do 40 dB dzięki 11-milimetrowemu przetwornikowi dynamicznemu".

W praktyce ma to oznaczać, że system rozpoznaje rodzaj szumów wokół użytkownika, by następnie automatycznie dostosować poziom redukcji hałasu do środowiska i przełączyć na odpowiedni tryb. W końcu jest różnica pomiędzy spacerem w parku a jazdą zatłoczonym tramwajem.

Tryby w Huawei FreeBuds Pro Trybami można zarządzać również z poziomu aplikacji AI Life, w której do wyboru są 4 tryby – dynamiczny, komfortowy, ogólny i najwyższy. Po włączeniu trybu „świadomość”, słuchawki odtwarzają muzykę w najwyższej jakości przepuszczając jednocześnie głosy z otoczenia, dzięki czemu użytkownik może słuchać muzyki na przykład podczas pracy w biurze i w tym samym czasie rozmawiać z innymi osobami. Słuchawki wyposażone są także w funkcję ochrony przed wiatrem, która zapewnia krystaliczny dźwięk nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Ciekawą i przydatną funkcją może być możliwość połączenia z dwoma urządzeniami oraz rozszerzona obsługa gestów.

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

Jednokrotne uszczypnięcie słuchawki pozwala odebrać lub zakończyć połączenie, a także wstrzymać lub odtwarzać muzykę. Dwukrotne uszczypnięcie odrzuca połączenie lub pozwala odtwarzać następny utwór, a trzykrotne – odtworzyć poprzedni utwór. Uszczypnięcie i przytrzymanie lewej lub prawej słuchawki umożliwia kontrolowanie trybów redukcji szumów, a przesunięcie w górę lub w dół po brzegu słuchawki pozwala regulować głośność odtwarzania

Co z baterią? Producent deklaruje, że Huawei FreeBuds Pro używane razem z etui ładującym umożliwiają 30 godzin słuchania muzyki, a bez użycia etui – do 7 godzin ciągłej pracy. Za sprawą funkcji szybkiego ładowania w 10 minut słuchawki mogą naładować się do 30 proc. przewodowo i 18 proc. bezprzewodowo.

Słuchawki pojawią się w sprzedaży w Polsce 15 października w rekomendowanej cenie detalicznej 849 zł. Jednak w okresie sprzedaży premierowej między 15 a 30 października będzie można je kupić wraz z inteligentną opaską sportową Huawei Band 4 Pro. To całkiem niezła promocja, bo normalnie fitnessowy gadżet kosztuje ok. 300 zł.

FreeBuds Pro nie są jedyną nowością Huawei. O Huawei P smart 2021 przeczytacie na łamach Komórkomanii, a o nowych laptopach pisze serwis dobreprogramy.pl.