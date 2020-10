Test oczyszczacza powietrza Sharp UA-PM50E-B. Łapie komary i zabija koronawirusa

Sharp UA-PM50E-B to inteligentny oczyszczacz powietrza i następca eleganckiego modelu UA-PG50E-W. Już na pierwszy rzut oka wyróżnia się spośród tego typu urządzeń. Po pierwsze to nietypowy design, a po drugie czarny, błyszczący kolor. Odbija na tyle dużo światła, że można sobie nawet zrobić w nim zdjęcie. To oczywiście żart, ale w praktyce naprawdę jest to możliwe.

Urządzenie posiada cztery tryby pracy: automatyczny, nocny oraz średniej i maksymalnej mocy.

Jako piąty można zaliczyć przycisk uruchamiający funkcję "Ion Shower". Oczyszczacz nadaje się do pomieszczeń nawet o powierzchni do 40 mkw. Posiada filtr wstępny oraz filtr HEPA. Zużywa niewiele energii — w trybie maksymalnym, zużywana moc wynosi około 50 watów, a średnio 23 waty. Po godzinie pracy w najmocniejszym trybie zużył 0,056 KWh. Pełną specyfikację techniczną można znaleźć na dole artykułu.

Czym cechuje się model Sharp UA-PM50E-B? Funkcje Plasmacluster Ion oraz Mosquito Catcher

Oczyszczacz wyposażono w funkcję Mosquito Catcher. Jest to po prostu pułapka na owady, przy czym główny zamysł jest taki, aby wpadały w nią komary. Składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest lampa ultrafioletowa, która przyciąga uwagę owadów. Następnie, mechanizm ssania powietrza wciąga komary do szczeliny pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną klapą, a tam umieszczony jest drugi element, czyli lep.

Czy to rozwiązanie sprawdza się w praktyce? Nie udało mi się złapać zbyt wielu owadów w tę pułapkę, ale to też ze względu na to, że niewiele z nich faktycznie pojawiła się w moim mieszkaniu. Pewnego razu spróbowałem więc "napuścić" komary do jednego z pokojów otwierając okno i zostawiając włączone światło. Zebrało się ich kilkanaście, a następnie zgasiłem lampy i uruchomiłem oczyszczacz wraz z lampką UV. Udało się złapać kilka sztuk, ale pozostałe owady nie były zainteresowane.

Drugą z ważniejszych funkcji jest technologia jonizacji powietrza Plasmacluster Ion. Urządzenie emituje jony o dużej gęstości i przywraca równowagę między jonami dodatnimi a ujemnymi w pomieszczeniu. Mówiąc w dużym skrócie, oczyszczacz wytwarza wyładowanie plazmowe, które wpływa na cząsteczki wody i tlenu w powietrzu i wytwarza dodatnie jony wodoru oraz ujemne jony tlenu.

Doprowadzając do równowagi jonowej, znajdujemy się w środowisku naturalnym i czystym. Z powietrza eliminowane są alergeny, bakterie, wirusy, zarodniki grzybów, czy nawet nieprzyjemne zapachy. Po kilkunastu minutach pracy Plasmacluster Ion powietrze staje się rześkie i może sprawiać wrażenie chłodniejszego.

Na początku września, japońscy naukowcy we współpracy z firmą Sharp udowodnili skuteczność działania Plasmacluster w redukowaniu cząsteczek koronawirusa SARS-CoV-2 w powietrzu. Na około 30 sekund wystawiono przenoszonego drogą powietrzną wirusa na działanie jonów. Podczas badania wykazano, że liczba cząsteczek wirusa zmniejszyła się o ponad 90 proc.

Czego brakuje w oczyszczaczu Sharp UA-PM50E-B, a za co można go pochwalić?

Ten oczyszczacz powietrza na pewno nie jest kierowany do osób, które lubią tak zwany "inteligentny dom". Urządzenie nie posiada bowiem aplikacji, która pozwalałby nim sterować z poziomu smartfona. Czy jest to problem? Sam jestem przyzwyczajony do sprzętu posiadającego takie udogodnienia, ale właściwie brak aplikacji nie robi żadnej różnicy, poza tym, że nie możemy śledzić bezpośrednio statystyk.

W tym przypadku można przyczepić się też do jednej rzeczy. Oczyszczacz korzysta z kilku czujników: temperatury, zapachów, kurzu i oczywiście pyłów PM 2,5 i PM 10. Niestety wyświetlacz przedstawia jedynie aktualną jakość powietrza, wyciągniętą na podstawie tych kilku sensorów. Nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się z niego, jak dokładnie zanieczyszczone jest nasze otoczenie. Jeżeli komuś na tym zależy, musi zdecydować się na zakup dodatkowego urządzenia analizującego skład powietrza.

Z rzeczy, które są zdecydowanie na plus, najważniejszą będzie świetny mechanizm ssący oczyszczacza. Pomijam fakt, że radzi sobie z pyłami PM 2,5 i PM 10, bo to jego podstawowa rola. Filtry HEPA stosowane przez Sharpa radzą sobie z poziomem smogu w Polsce bez problemu. Natomiast filtr wstępny zatrzymuje ogromne ilości kurzu oraz sierści zwierzęcej, co dla alergików (takich jak ja) jest bardzo ważne. W tym przypadku pomagają też jony Plasmacluster, redukując liczbę roztoczy w powietrzu.

Na powyższym zdjęciu widzicie filtr wstępny po tygodniu od wyczyszczenia. Zazwyczaj oczyszczacz pracował przez większość dnia w trybie automatycznym, więc zwykle przy najniższej mocy mechanizmu ssania, gdyż powietrze póki co miało dobrą jakość. Kilka razy dziennie przełączałem na tryb Ion Shower, który rozpędza oczyszczacz do wysokich obrotów oraz powoduje intensywną jonizację powietrza. W ten sposób większość kurzu i roztoczy w pomieszczeniu jest zniwelowana.

Podsumowując plusy i minusy:

+ świetnie radzi sobie z kurzem i sierścią

+ duża powierzchnia oczyszczania

+ wrażliwe czujniki powietrza

+ estetyczny design

+ technologia Plasmacluster Ion

+ rzadko spotykana funkcja łapania owadów/insektów

+ energooszczędność

+ w miarę rozsądna cena (1299 zł)

— bywa hałaśliwy nawet w trybie nocnym

— brak aplikacji sterującej

— wyświetlacz nie pokazuje dokładnych liczb

— błyszcząca powierzchnia

— brak nawilżacza powietrza

Kluczowe cechy oczyszczacza Sharp UA-PM50E-B:

Powierzchnia czyszczenia: do 40 mkw

Poziom głośności (high / mid / low): 20 – 51 dB

Wymiary: 394×281x540 mmWaga: 8 kg

Maksymalny nadmuch powietrza 306 m³/h

Napięcie / częstotliwość: 220V / 50 Hz

Tryb czuwania 0.9 W

Pobór mocy: około 6/17/50 W (zależnie od trybu)

Średnie zużycie energii 26 W

Tryb pracy Plasmacluster

Filtr nawilżający: tak (żywotność do 10 lat)

Filtr HEPA: tak (żywotność do 10 lat)

Gwarancja: 2 lata

Wyłączanie wyświetlacza na noc: tak

Pilot: brak

Aplikacja: brak

Blokada panelu sterowania: brak