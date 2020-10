Remont zabytkowego pałacu w Lewkowie. Konserwator wykorzystał niezwykłe urządzenie

Pałac Lipskich w Lewkowie to historyczny obiekt i jedna z największych atrakcji powiatu ostrowskiego. Obecnie budynek jest własnością Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jednakże ten, chciałby przekazać go w ręce samorządowi powiatowemu, aby zabytek mogła wykorzystywać okoliczna społeczność czy turyści.

Aktualnie trwają prace remontowe pałacu oraz jego otoczenia. Według planów, mają się one zakończyć w połowie 2021 roku. Tempo prac jest dobre więc prawdopodobnie uda się zachować ten termin. A to między innymi dzięki technologiom, jakie stosuje się podczas remontu. Ich skuteczność pokazał starosta Paweł Rajski.

Na udostępnionym przez niego nagraniu widzimy pracę osoby zajmującej się renowacją drzwi zabytkowego obiektu. Proces przebiega bardzo sprawnie dzięki zastosowaniu lasera światłowodowego służącego do oczyszczania powierzchni. To przełomowa, ale też bardzo kosztowna technologia. Takie maszyny kosztują od kilkudziesięciu tysięcy, do nawet milionów złotych. W zależności od mocy, która przekłada się na przeznaczenie maszyny.

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

"To jest rewolucja w renowacji zabytkowych przedmiotów. Usuwanie starych powłok to uciążliwa i pracochłonna czynność, decydującą w dużej mierze o przyszłym wyglądzie przedmiotu. To urządzenie robi to szybko bez użycia szkodliwych substancji chemicznych, piasku czy papieru ściernego i nie niszcząc powierzchni. Wielokrotnie skraca czas poświęcony na renowację i jest przy tym ekologiczne" - mówi Pan Andrzej, ekspert z czterdziestoletnim doświadczeniem w zawodzie.

Urządzenie wykorzystuje proces ablacji laserowej. Jest to zjawisko oddziaływania bardzo krótkich, ale intensywnych impulsów laserowych, na powierzchnię stałą. W ten sposób pokrywająca ją materia (w tym przypadku brud, lakier, farba oraz podkład) w ciągu ułamka sekundy przechodzi proces sublimacji, czyli przechodzi ze stanu stałego w stan gazowy — paruje.

Efekty termiczne oddziałujące na sam materiał bazowy (drewno) są bardzo niewielkie. W tym przypadku drzwi nawet się nie nagrzewają, co nie prowadzi do większych zmian w ich strukturze. Ewentualnie uszkodzenia są tak małe, że niemożliwe do zaobserwowania gołym okiem. Maszyny o większej mocy pozwalają usuwać nawet rdzę z metalowej powierzchni.