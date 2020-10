PizzaHut znowu zaskakuje. Piłkarzyki jako pudełko na pizzę

Jakiś czas temu IKEA i Pizza Hut nawiązały współpracę, której celem było stworzenie "idealnego" stołu do pizzy (i nie tylko). Inspiracją był kawałek plastiku chroniący pizzę przed dotknięciem przez wieczko pudełka.

Teraz PizzaHut postanowiła stworzyć idealny zestaw kibica. Pizza — wiadomo. A oprócz tego? Miniaturowe piłkarzyki.

Oczywiście firma nawiązuje do trwającej pandemii. Siedzimy w domach, nie powinniśmy spotykać się w pubach ani na trybunach, więc przynajmniej w domu zadbajmy o emocje. Partyjka z bliskimi może zrekompensować brak sportu na żywo.

Wady? Póki co ta promocja obowiązuje jedynie w HongKongu. Ale być może PizzaHut zorganizuje ją również w bardziej piłkarskich regionach, jak Polska. Niby u nas stadiony zostały częściowo otwarte, ale to nie to samo.