Elon Musk nie oskarży o plagiat. Kolej przyszłości Hyper Poland nie kojarzy się już z Hyperloopem

Firma Hyper Poland zdecydowała się na zmianę nazwy na Nevomo. Spółka od kilku lat pracuje nad systemem magrail, który przy obecnej infrastrukturze kolejowej oraz obowiązujących przepisach pozwoli na podróżowanie z prędkością do 500 km/h.

Jest to rozwiązanie transportowe inspirowane technoglią hyperloop, czyli projektem Elona Muska. Miliarder dąży do stworzenia systemu transportowego, który będzie łączył zalet transportu drogowego (niską cenę) oraz transportu lotniczego (szybkość przemieszczania się).

Nevomo (Materiały prasowe)

— Powstanie brandu Nevomo to dla nas kolejny krok w budowaniu pozycji wiodącego gracza na globalnym rynku nowych technologii dla sektora transportu. Od kilku lat zajmujemy się tworzeniem systemu magrail, który jest jednym z pierwszych kroków do zrewolucjonizowania przemysłu kolejowego. Nowe nazwa oraz odświeżone logo mają pomóc nam w dalszym rozwoju spółki – podkreśla Przemysław Pączek, CEO Nevomo.

Obecne zmiany wizerunkowe wiążą się z rozwojem firmy oraz jej dążeniami do ugruntowania zajmowanej pozycji na rynku lokalnym oraz międzynarodowym. Aktualnie Nevomo przygotowuje się do budowy 500-metrowego toru testowego. Powstanie on na terenie Polski. Według planów prace nad torem rozpoczną się wiosną 2021 roku.