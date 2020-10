Inteligentny dom Xiaomi jeszcze inteligentniejszy dzięki Ultra Wide Band

Ultra Wide Band ma zmienić sposób, w jaki dochodzi do interakcji pomiędzy gadżetami i sprzętami z kategorii Smart Home. Jak twierdzi producent, ma ona dawać im zupełnie nowe zdolności percepcyjne, coś jakby "GPS we wnętrzu".

Wystarczy, że np. użytkownik skieruje smartfona w stronę dowolnego urządzenia, a na ekranie pojawią się opcje do zarządzania nim. Jak to wygląda w praktyce, można zobaczyć na poniższym wideo na przykładzie sterowania wentylatorem:

Czytaj też: Hykker Navi Space — test robota sprzątającego z Biedronki

Drzwi stoją otworem

Jak informuje producent, technologia pozycjonuje obiekty z dokładnością co do centymetrów. Możliwość wykrywania dystansu od konkretnych urządzeń otwiera też możliwość zastosowania jej do automatycznego otwierania i zamykania drzwi do domu lub samochodu, kiedy będziemy się do nich zbliżać i oddalać.

Technologia ta trafiła już do pierwszych smartfonów, w tym Xiaomi Mi 10 5G. Podobne plany ma firma Samsung, który także umieścił podobną technologię w swoich telefonach, m.in. w Galaxy Note 20 Ultra.

Czytaj też: Inteligentny domofon na Raspberry Pi. Zobacz, kto czeka przed drzwiami i otwórz zamek smartfonem