Polak potrafi. Artysta wydał płytę bez śladu węglowego

Architekt, kompozytor, panista i producent muzyczny – Wojtek wydał właśnie nowy album "Atmosphere". Został on wydany i nagrany bez emisji CO2. Na swojej stronie internetowej artysta tłumaczy, że było to możliwe, bo wcześniej przeprowadził badania i dowiedział się – gdzie i jak dochodzi do emisji dwutlenku węgla podczas nagrywania i produkcji muzyki. Dodatkowo Wojtek zwrócił uwagę na wpływ, jaki branża muzyczna wywiera na klimat.

Wojtek zdecydował się na wybór partnerów, którzy podobnie jak on chcą ograniczać emisję CO2 do atmosfery. Współpracował również z ekspertem ds. klimatu i energii. Dzięki niemu zyskał wiedzę, w jaki sposób wyeliminować, ale też zrekompensować potencjalne emisje.

Artysta nagrał nową płytę w studiu wykorzystującym energię odnawialną. Na jego stronie internetowej można przeczytać "zapewniłem, że do sieci energetycznej trafiła taka sama ilość energii odnawialnej, jaka została pobrana podczas nagrywania i produkcji".

Tytuł płyty Wojtka "Atmosphere" w pewnym stopniu odnosi się do kryzysu klimatycznego, który obecnie obserwujemy. Według twórcy albumu jest to aktualnie największe wyzwanie dla ludzkości.