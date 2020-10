Xiaomi pokazuje bezprzewodowe ładowanie o mocy 80 watów. 4000 mAh w zaledwie 19 minut

W ubiegłym roku firma Xiaomi przedstawiła ładowarki bezprzewodowe o mocy 30 watów. Co prawda, aktualnie w sklepach dostępne są jedynie egzemplarze o mocy 20 watów. Xiaomi rozwija nowe technologie, które pewnie nieprędko będziemy mieli okazję wykorzystać. Podobnie jest w przypadku klasycznych ładowarek, których moc przekracza już nawet 100 watów.

Dziś Xiaomi zaprezentowało ładowarkę bezprzewodową Mi 80W. Wyniki testów na akumulatorze 4000 mAh przedstawiono na nagraniu. W ciągu 1 minuty, bateria smartfona została naładowana już do 10 proc., natomiast 8 minut wystarczyło do naładowania jej do połowy. Akumulator uzyskał 100 proc. mocy w zaledwie 19 minut.

Ładowanie bezprzewodowe 80W od Xiaomi

To ogromny przeskok w stosunku do ładowania bezprzewodowego Mi 30W z 2019 roku. Akumulator o takiej samej pojemności ładowała do 100 proc. w 69 minut, a do połowy w około 25 minut. Mamy więc aż 50 minut różnicy w przypadku ładowania od zera do pełna. To sporo.

Aktualnie topowym smartfonem Xiaomi pod względem zaimplementowanej technologii ładowania jest Xiaomi Mi 10 Ultra. Urządzenie można ładować przy użyciu ładowarki o mocy 120 watów przewodowo oraz 50 watów bezprzewodowo. Zanim tego typu rozwiązania staną się codziennością, minie jeszcze sporo czasu.