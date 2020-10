USA. Robot Thermite RS3 wziął udział w pierwszej akcji gaśniczej [Zobacz wideo]

Straż pożarna Los Angeles oficjalnie potwierdziła, że na jej wyposażeniu pojawił się zdalnie sterowany robot Thermite RS3. Nowoczesne urządzenie ma wspomóc tamtejszych strażaków podczas akcji gaśniczych. Za projekt maszyny odpowiada firma Textron: Howe & Howe Technologies.

Ważący 1 600 kilogramów robot używa węża, który rozciąga się na 91 metrów w poziomie oraz 45 w pionie. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby gasiło ogień za pomocą dyszy, o przepustowości do 9500 litrów wody na sekundę. Maszyna może dostać się w trudno dostępne miejsca, rozpędzając się do maksymalnie 12,8 kilometrów na godzinę. Korzysta z 36-konnego silnika diesla i może pracować do 20 godzin na jednym tankowaniu.

Robot zadebiutował w pracy zaledwie kilka godzin po oficjalnej prezentacji. Jak poinformowali strażacy, nowy sprzęt znakomicie wywiązał się ze swoich zadań. Poniżej możecie zobaczyć jak Thermite RS3 radził sobie podczas akcji gaśniczej.

Za pracę robota odpowiadają operatorzy, sterujący nim za pomocą specjalnego kontrolera.

Straż Pożarna Los Angeles poinformowała, że maszyna nie będzie w stanie poradzić sobie z każdym zadaniem. Podkreślono jednak, że nie będzie ona wykorzystywana wyłącznie do gaszenia pożarów. Robot Thermite RS3 świetnie sprawdzi się również podczas akcji mających na celu ratowanie zwierząt.

