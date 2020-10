LG pokazał zwijany telewizor. Kosztuje równowartość przeszło 340 tysięcy złotych

Zwijany telewizor LG trafił już do kilku salonów sprzedaży w Korei Południowej. To 65-calowy model, którego ekran jest elastyczny i można go zwinąć do podstawy, która stanowi integralną część urządzenia.

Co ciekawe, w informacji prasowej producent skupia się na walorach estetycznych i nie dzieli się praktycznie żadnymi szczegółami technicznymi dotyczącymi obrazu.

Wiadomo natomiast, że nie jest to sprzęt dla każdego z uwagi na cenę. LG Signature OLED R został wyceniony na 87 tysięcy dolarów, czyli przy obecnym kursie i po bezpośrednim przeliczeniu – niemal 340 tys. złotych.

Za taką kwotę da się kupić małe mieszkanie w Warszawie, sportowy samochód, albo niemal cztery (i tak droższe od najtańszego Golfa czy Astry) "klasyczne" telewizory LG 8K o przekątnej 77 cali i rozdzielczości 8K.

Na razie nie wiadomo czy i kiedy zwijany LG Signature OLED R mógłby trafić na inne rynki. Biorąc jednak pod uwagę cenę, gdyby pojawił się w Polsce, najpewniej nie byłby szczególnie rozchwytywany.

Telewizor LG Signature OLED R został po raz pierwszy pokazany podczas targów CES 2019. Dowiedzieliśmy się wówczas, że ekran urządzenia rozwija się w 10 sekund, a w podstawie ukryty jest zestaw głośników z systemem Dolby Atmos.