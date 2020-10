Tak powstają zupki chińskie. Zajrzyj do fabryki VIFONA (wideo)

Któż z nas nie zna i nigdy nie próbował potocznie zwanych "zupkami chińskimi" produktów marki VIFON? Dzięki kanałowi Best Ever Food Review Show mamy teraz możliwość zobaczenia, jak wygląda ich produkcja. I trzeba przyznać, robi to wrażenie.