Ilu zakażonych? Pokazują dzienną liczbę zakażeń… zestawami Lego

Dziś zakażonych jest 10040 osób. Już nie musicie się zastanawiać, jak tę liczbę przedstawić w postaci zestawu Lego. Powstał specjalny fanpage, który to zobrazuje:

Profil to świeżynka — powstał właśnie dzisiaj, czyli 21 października. Bardzo szybko zdobył popularność i dosłownie chwila wystarczyła, by stronę polubiło ponad 2 tys. osób. W chwili pisania newsa fanpage może pochwalić się liczbą 2137 polubień.

Komentujący są aktywni. Niektórzy obawiają się, że liczba chorych pozwoli na przypomnienie nowszego statku pirackiego Lego, oznaczonego numerem 21322.

Inni przypominają, że zabawa zaczęła się wcześniej na Twitterze:

Dla kogoś żarty z liczby zachorowań mogą przesadą, ale wydaje się, że cel profilu jest inny. Wiele osób nie ma wątpliwości, że bite rekordy to efekt zaniedbań rządzących w wielu kwestiach. Mamy więc do czynienia z szyderą, ale też próbą oswojenia trudnej sytuacji. W końcu śmiech to zdrowie.