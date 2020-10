Obraz Banksy'ego sprzedany za zawrotną kwotę 7,5 mln funtów

Dzieło "Show me the Monet" to autorska interpretacja impresjonistycznych lilii wodnych Claude'a Moneta. Banksy w 2005 roku stworzył obraz wzbogacony o porzucone sklepowe wózki i pachołki drogowe. Słynna, ogrodowa scena zyskała zupełnie nowy wygląd.

To drugie najdroższe dzieło Banksy'ego

Obraz został wystawiony na licytacji podczas imprezy w Sotheby’s, odbywającej się w Londynie. Ostateczna cena za dzieło sztuki przerosła wstępne oczekiwania i wyniosła aż 7,5 mln funtów, czyli ponad 37 mln złotych. Eksperci uważali, że obraz może osiągnąć cenę od 3,5 do 5 mln funtów.

Dom aukcyjny poinformował, że walka o obraz Banksy'ego toczyła się między pięcioma kolekcjonerami i trwała około 9 minut. Obraz jest drugim najdroższym dziełem Banksy'ego sprzedanym na aukcji. W zeszłym roku "Devolved Parliament" został uzyskał cenę 9,9 mln funtów, czyli blisko 45 mln złotych.

"Show Me The Monet" jest częścią serii zatytułowanej "Crude Oil", która przedstawia wariacje na temat kultowych dzieł sztuki. Autor nazywa je "remiksami". Seria obejmuje m.in. wizje Banksy'ego dotyczące obrazów Vincenta van Gogha, Edwarda Hoppera czy Andy'ego Warhola.