Gigantyczny tunel na dnie Bałtyku. Połączy Niemcy i Danię

Liczący 18 kilometrów długości tunel Fehmarnbelt Fixed Link jest jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w Europie. Jej koszt przekroczy 7 miliardów euro (około 32 mld zł).

Konstrukcja zapewni pięć razy szybszy transport z Puttgarden do Rødbyhavn (lub w stronę przeciwną) niż obecnie. Przejazd samochodem między niemiecką wyspą Fehmarn a duńską wyspą Lolland zajmie około 10 minut, a pociągiem około 7. Aktualnie przeprawa promem trwa 45 minut. Szacuje się, że w tunelu kierowcy będą mogli poruszać się z prędkością do 100 km/h, a pociągi do 200 km/h.

Tunel połączy Niemcy i Danię

Każda sekcja służąca do budowy tunelu będzie miała 217 metrów długości, 42 metry szerokości i 9 metrów wysokości i będzie ważyć 73 tys. ton. Zostaną one przetransportowane na miejsce za pomocą barek i umieszczone tuż pod dnem morskim, około 40 metrów poniżej poziomu morza w najgłębszym miejscu.

Nowy tunel nie tylko przyczyni się do ułatwień w ruchu pasażerskim, ale również przyniesie spore korzyści dla ruchu towarowego, tworząc lądową trasę między Szwecją a Europą Środkową. Będzie ona o 160 kilometrów krótsza niż obecnie. Aktualnie ruch między Półwyspem Skandynawskim a Niemcami przez Danię odbywa się promem przez cieśninę lub dłuższą trasą przez mosty między wyspami.

Plany powstania tunelu sięgają ponad 20 lat. Pierwsze projekty nowej konstrukcji pochodzą z 1996 roku. Traktat o budowie połączenia, Dania i Niemcy podpisały w 2008 roku. Następnie przez ponad dziesięć lat oba kraje przeprowadzały liczne badania geologiczne i środowiskowe.

Protesty

Budowa połączenia spotkała się z licznymi protestami niemieckich organizacji ekologicznych oraz firm promowych. Zdaniem specjalistów, nie powinny one jednak wpłynąć na inwestycję. Latem tego roku rozpoczęły się prace budowlane po stronie duńskiej. Na wyspie Lolland powstaje terminal, a na początku 2021 roku zacznie się budowa linii montażowej dla 89 wielkich betonowych segmentów.

Według planu, tunel Fehmarnbelt ma połączyć Niemcy i Danię w 2029 roku.

