Huawei pokazał Mate 40 Pro i Pro +. A potem dorzucił okulary, słuchawki, głośnik i zegarek

Na pierwszy ogień idzie głośnik. Huawei Sound to kolejny model głośnika premium w portfolio marki, stworzony we współpracy z firmą Devialet. O Huawei Sound X pisałem jakiś czas temu, ale jego młodszy brat ma być bardziej kompaktowy.

W środku znajdziemu 4-calowy głośnik niskotonowy 40 W oraz trzy pełnozakresowe głośniki 5 W. Symetryczna konstrukcja Push-Push ma niwelować powstałe wibracje, dzięki czemu wydobywający się z głośnika dźwięk jest czysty i bez zniekształceń, nawet przy ustawieniach głośności do 90 dB.

Huawei Sound

Kolejna nowość to stworzony we współpracy z Porsche smartwatch. Zwie się Huawei Watch GT 2 Pro Porsche Design i czego nie ma: pasek wykonany z tytanu, soczewkę z szafiru, klamrę z logo samochodu, baterię działającą dwa tygodnie, 100 trybów sportowych i dokładny monitoring tętna. Czego nie ma? Ceny. Ale może to i lepiej.

Na dokładkę Chińczycy dorzucili okulary. Huawei x Gentle Monster Eyewear II to nowe, inteligentne urządzenie, które nie tylko chroni oczy przed słońcem, ale również pozwala prowadzić rozmowy telefoniczne czy słuchać muzyki.

Wbudowane w oprawkę okularów głośniki z ultracienką membraną o dużej amplitudzie, a także tytanowe, ale przy tym elastyczne zawiasy, mają zapewnić komfort noszenia i przyjemność korzystania z funkcji.

Bateria pozwala słuchać muzyki przez 5 godzin na jednym ładowaniu. Ponadto okulary są wyposażone w nową, bezprzewodową technologię szybkiego ładowania. A do tego są ładne. Tak po prostu.

Okulary Huawei x Gentle Monster Eyewear II będą kosztować 299 euro i będą dostępne z soczewkami korekcyjnymi lub przyciemnianymi.

Huawei w swoim portfolio ma całą gamę słuchawek. Ale dopiero teraz firma dorobiła się urządzeń nausznych. Huawei FreeBuds Studio, wedle producenta, zapewniają wrażenia dźwiękowe na poziomie Hi-Fi, wysoką częstotliwość dźwięku do 48 kHz oraz inteligentną dynamiczną redukcję szumów. Tę ostatnią opcję mają zapewnić trzy tryby, które automatycznie dopasują się do otoczenia.

Nauszniki są spore: 65 mm x 42 m, co ma pozwolić objąć każdy rozmiar uszu. Do ich wykonania wykorzystano skóry proteinowej. Pasmo przenoszenia: od 4 do 48 kHz. Cena? 299 euro.