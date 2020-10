Czy i kiedy oczyszczacz powietrza ma sens? Testujemy Samsung AX60R5080WD

Oczyszczacze mogą skutecznie obniżyć ryzyko infekcji koronawirusem Jak udowodnili naukowcy z Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie — oczyszczacze powietrza z filtrami HEPA redukują liczbę cząsteczek koronawirusa aż o 90 procent. Tym samym badacze uważają, że mogą one znacznie zmniejszyć ryzyko infekcji.

Liczne badania od dawna wykazywały, że nasze samopoczucie w dużym stopniu jest uzależnione od zapachu, jaki nas otacza. Polska niestety znajduje się na samym końcu wszystkich krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o czystość powietrza.

Ja sam rezyduję w mieszkaniu (środkowym), w którym ktoś popełnił serię koszmarnych błędów, jeśli chodzi o wentylację grawitacyjną, a najbliższe otoczenie tym bardziej nie sprzyja.

Zobacz również: Męski Atest: miejska hulajnoga elektryczna

Mówię o sąsiadach – nałogowych palaczach, a także pizzerii dwa piętra pode mną. Sytuacjach, gdy późne pójście spać lub wybudzenie się w nocy groziło pieczeniem spojówek i kaszlem, a zapach tytoniu regularnie budził z rana, pozbawiając jakże cennych dodatkowych kwadransów snu.

Dlatego też uważam, że przez te kilka tygodni nabrałem bardzo dobrego rozeznania czy Samsung AX60R5080WD, którego testowałem, wywiązał się z zadania dobrze, czy nie.

Samsung AX60R5080WD – jakie mierzy zanieczyszczenia i jak sobie z nimi radzi

Oczyszczacz Samsunga dysponuje laserowym czujnikiem wykrywającym pyły zawieszone (czyli wszystkie unoszące się w powietrzu substancje, o różnej gęstości, których nadmiar jest szkodliwy). Są ich trzy rodzaje: PM 1,0, PM 2,5 i PM 10. Dopuszczalnymi stężeniami są tutaj maksymalnie 20 µg/m³ dla PM 2,5 i 50 µg/m³ dla PM 10 (przy czym wartość ta może być osiągnięta tylko 35 razy w roku. Normy te ustalił Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

(Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)

Co się w praktyce stanie, jeśli będziemy mieli takie wartości w domu? Każdy z nas jest inny i ma inną tolerancję na przykre zapachy i zły stan powietrza. Odczuwanie tego jest subiektywne, ale w moim odczuciu, jeśli wartości przekraczały 15 µg/m³ dla PM 2,5 i 20–25 µg/m³ dla PM 10 – zarówno piekły mnie oczy, jak i ciężej mi się oddychało, a i wyraźnie czułem, że z powietrzem jest coś nie tak.

Co więcej, jeśli wyłączałem oczyszczacz i nagle poczułem się niekomfortowo (tak, jak wyżej opisywałem) – zawsze okazywało się, że moje zmysły miały rację. Jeśli jesteście wrażliwi na dym albo alergikami – poczucie kontroli nad otoczeniem może być bezcenne.

(wp.pl / Jakub Krawczyński)

Samsung AX60R5080WD dysponuje elektronicznym wyświetlaczem elegancko wkomponowanym w całość obudowy, na którym możemy podejrzeć stan PM 1,0/2.5/10, a także obecność szkodliwych gazów. Jeśli chcemy, możemy także włączyć subtelny wskaźnik świetlny (ma 4 stany: czerwony – bardzo zły, żółty – zły, zielony – OK i niebieski – dobry).

Skoro już jesteśmy przy tej funkcjonalności – możemy nie tylko tutaj doglądać stanu powietrza, ale także skorzystać z panelu dotykowego. Dzięki niemu możemy:

włączyć urządzenie

zmienić poziom prędkości wentylatora (automatyczny, wolny, średni i szybki)

tryb uśpienia (urządzenie cichnie, póki go nie wybudzimy – dobre przy przenoszeniu, gdy nie chcemy wiać na członków rodziny)

ustawić wyłączenie urządzenia po 1 do 12 godzin pracy (dobre, jeśli gdzieś wychodzimy, a wiemy, że powietrze wymaga oczyszczenia)

włączyć światełko sygnalizujące ogólny stan powietrza

zmieniać typ wyświetlanego stanu stężenia pyłów zawieszonych (PM)

(wp.pl / Jakub Krawczyński)

Sprzęt wyposażony jest w kombinację filtru węgla aktywnego i prawdziwego filtru HEPA. Producent reklamuje tutaj 99,97 proc. skuteczności usuwania cząsteczek, których wielkość sięga 0.3 μm. AX60R5080WD jest reklamowany jako urządzenie, które może "ogarnąć" pomieszczenia do 60 m² powierzchni.

W moim odczuciu oczyszczacz jest ekstremalnie skuteczny, ale co do metrażu, to jeśli mieszkasz w bloku, podchodziłbym do tego ostrożnie, bo to wcale nie znaczy, że możesz go rozstawić w jednym miejscu i liczyć na to, że oczyści ci twoje całe m 2 (szerzej w następnej sekcji).

(wp.pl / Jakub Krawczyński)

Sprzęt posiada trzy wyloty – dwa po bokach i jeden u góry, są one wyprofilowane na lekki skos, także bardzo dobrze cyrkulują powietrze. Może się to przydać nie tylko do oczyszczania, ale i polepszenia ogólnej wentylacji grawitacyjnej mieszkania. Warto jednak na koniec dodać, że o ile z zanieczyszczeniami powietrza AX60R5080WD radzi sobie świetnie, nie robi jednak cudów z samym kurzem wizualnie (choć to nie jest aż tak ważne).

Kilka dobrych praktyk

Aby efektywnie korzystać z oczyszczacza, najlepiej zamknąć okna i drzwi w danym pokoju. Wtedy sprzęt najszybciej wykona swoją "robotę". W praktyce oczyszczenie pomieszczenia nie zajmowało mi dłużej niż 15 minut na najwyższych obrotach. Mówię o sytuacji, gdy stężenie PM przekraczało 50 µg/m³ i było mi niekomfortowo oddychać.

(wp.pl / Jakub Krawczyński)

Warto wiedzieć, że jeśli chcecie potem przewietrzyć mieszkanie (a więc "wymienić powietrze"), to wpuszczając nowe powietrze z dworu – będzie ono na pewno zanieczyszczone, a więc znowu trzeba będzie używać oczyszczacza. Polecałbym więc nie robić tego zbyt długo, bo po prostu wtedy sprzęt musiałby działać po prostu cały czas.

Pozostałe spostrzeżenia, w pigułce

Różnego rodzaju kosmetyki do ciała i lakier do włosów mogą spowodować, że licznik zwariuje i będzie pokazywał wartości 100 czy 200 µg/m³ . To nie błąd – tego typu specyfiki tworzą bardzo szkodliwe pozostałości i czym prędzej pobliski obszar po ich użyciu należy oczyścić – szczególnie jeśli macie wrażliwe oczy.

Jeśli chodzi o gotowanie, to nie powodowało ono aż takich chwilowych zanieczyszczeń. Tutaj okno + mocny nawiew z okapu powinien wystarczyć.

Czytaj też: Fakty i mity o oczyszczaczach powietrza

Tryb automatyczny w oczyszczaczu sprawia, że dynamicznie dopasowuje się do warunków, ale moim zdaniem jest trochę zbyt liberalny, czyli moim zdaniem ma tendencję do pracy na niższych bym chciał obrotach.

W kwestii hałasu, urządzenie generuje od 21 do 50 decybeli. Dla porównania — 30 decybeli to poziom ludzkiego szeptu. Jeśli wy lub ktoś z waszej rodziny jesteście wrażliwi na hałas, a na przykład chcecie spać, to polecam pierwszy tryb prędkości lub automatyczny. Wtedy nie odczujecie szumu prawie w ogóle. Aczkolwiek osobiście uważam, że jeśli z powietrzem jest naprawdę źle, to nie ma co się pieścić.

Wymiary i mobilność

Oczyszczacz Samsung AX60R5080WD waży 11,6 kg i mierzy 36×78,3×29,3 cm (szer./wys./gł.). Przemieszczanie go w obrębie domu jest proste i wygodne ze względu na kółka. Całość konstrukcji jest przemyślana, gdyż nie są one na pierwszy rzut oka w ogóle widoczne. Ogólnie wykonanie sprzętu jest solidne i nigdy nie miałem wrażenia, że coś się może mu stać, nawet gdy przejeżdżałem przez kanciasty próg.

(wp.pl / Jakub Krawczyński)

Prostota użytku – panel na urządzeniu i aplikacja

Samsung AX60R5080WD możemy kontrolować z poziomu dotykowego panelu na samym urządzeniu albo aplikacji Smart Things (tutaj ją pobierzecie).

O tym, jakie funkcje możemy włączyć dotykowo, pisałem już wcześniej. Te same opcje można uruchomić także zdalnie aplikacją. Co jednak najciekawsze – pozwala ona także na zarządzenie urządzeniem nawet wtedy, gdy jesteśmy poza mieszkaniem/domem.

Aplikacja Smart Things, którą możemy kontrolować urządzenia marki Samsung, m.in. oczyszczacz powietrza (wp.pl / Jakub Krawczyński)

To przydatne, bo dzięki temu możemy zdalnie włączyć oczyszczacz, a jednocześnie sprawdzić, jak ma się powietrze w domu – i jeśli zakolejkujemy czynności – to wracając do niego pooddychamy czystym powietrzem. Smart Things pozwala również na m.in. stworzenie harmonogramu uruchomiania się i wyłączania urządzenia.

Kiedy warto sięgać po oczyszczacz

W dobie pandemii koronawirusa, czyste powietrze jest na wagę złota. Gdy jest ono zanieczyszczone lub gdy narażeni jesteśmy na dym papierosowy, trudniej jest wyzdrowieć i zajmuje to więcej czasu. Co więcej, często nasz kaszel może się przez to pogorszyć.

Jesienią i zimą smog jest bardziej uciążliwy (a niestety Polska ma z nim problem) i mamy gorsze możliwości wietrzenia mieszkania. Z kolei w ciepłe miesiące dym papierosowy może jeszcze bardziej doskwierać. Dlatego oczyszczacz przydaje się w obydwu sytuacjach.

(wp.pl / Jakub Krawczyński)

Nad kupnem oczyszczacza naprawdę warto zastanowić się w wyżej opisanych sytuacjach, jak również wtedy, gdy nasze mieszkanie ma słabą lub bardzo słabą (jak u mnie) naturalną wentylację grawitacyjną. Oczyszczacz jest także niezwykle przydatny dla osób z alergiami (współczynnik CADR — 467 m³/h).

Podsumowanie i rekomendacja

Czy poleciłbym Samsung AX60R5080WD? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim ze względu na wysoką skuteczność oczyszczania i bardzo dobrą jakość filtrów. W następnej kolejności ze względu na liczniki wszystkich głównych poziomów zanieczyszczeń i wygodny panel dotykowy oraz bardzo użyteczną aplikację.

Są oczywiście urządzenia tańsze – wtedy musicie się zastanowić, czy zaakceptujecie sprzęt, który jest w stanie przetworzyć powietrze na mniejszej powierzchni (a więc potencjalnie robiący to samo dłużej), lub niemający liczników wszystkich poziomów zanieczyszczeń. Nie polecałbym jednak rozglądania się za tańszymi modelami bez prawdziwych filtrów HEPA.

Z drugiej strony są również sprzęty w tej kategorii jeszcze droższe, z jeszcze skuteczniejszymi czujnikami zanieczyszczeń – wszystko jednak zależy, od tego jak postrzegacie stosunek ceny do jakości. Samsung AX60R5080WD to model wszechstronny, jak i dość sensownie wyceniony. Uważam, że to jeden z lepszych produktów w swojej kategorii.

Czytaj też: Test oczyszczacza powietrza Sharp UA-PM50E-B

Źródło: Gadżetomania