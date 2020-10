DJI Pocket 2. Genialna kamera, tylko kto ją kupi?

DJI Pocket 2 to kolejna, druga wersja kieszonkowej kamery o rozdzielczości 4K z zewnętrzną, fizyczną stabilizacją (gimbalem) firmy DJI. Jak przystało na tego producenta kamerę, cechuje najwyższa jakość wykonania oraz świetna jakość rejestrowanego obrazu (jak na urządzenie tej wielkości). Pomimo tych cech uważam, że osób, które zdecydują się kupić ten gadżet, będzie bardzo mało. Z jednego prostego powodu: nie bardzo wiadomo, do czego Pocket 2 ma być przeznaczony.

Albo inaczej: Pocket 2 jest przeznaczony do tego samego, do czego przeznaczona jest kamera w smartfonie, czyli do amatorskiego nagrywania z ręki. A jeśli każdy ma smartfona, a coraz więcej smartfonów (nawet tych niedrogich) ma niezłe kamery, to po co wydawać 1799 zotych na dodatkowy gadżet?

Poniżej przykład stabilizacji obrazu podczas chodzenia, biegania i jazdy na deskorolce

Nie zrozumcie mnie źle kamera Pocket 2 będzie na pewno lepsza od większości smartfonów pod wieloma względami: jakości obrazu i stabilizacji, funkcjonalności, mnogości funkcji, możliwości rozbudowy. Jednak podstawowe przeznaczenie kamery pozostaje niezmienne, jest to alternatywa dla smartfona.

DJI Pocket 2 specyfikacja

Odejdźmy na chwilę od rozważań teoretycznych i przyjrzyjmy się samemu urządzeniu. DJI Pocket 2 to kieszonkowa kamera umieszczona na trzyosiowej głowicy stabilizacyjnej z uchwytem zawierającym baterie (do 140 minut pracy przy rozdzielczości 1080/30fps) kontrolery. Urządzenie jest lekkie, poręczne i zapewnia bardzo dobrą stabilizację obrazu.

DJI Pocket 2. Przykład możliwości nagrywania wideo w warunkach słabego oświetlenia

Niestety DJI nie udało się uniknąć jednego z największych problemów stabilizacji w małych urządzeniach, czyli ruchu kamery w górę i w dół podczas chodzenia. Jest to problem, który udaje się zniwelować w dużych stabilizatorach ruchu, ale w tych, które są trzymane bezpośrednio w ręku, problem pozostaje.

Na uchwycie kamery znajdują się trzy przyciski: włącznik, nagrywanie oraz przycisk M (wciśnięcie go jeden raz zmienia tryb zdjęcie/film, dwa razy wyśrodkowuje kamerę, trzy razy włącza tryb selfie. Oprócz tego na uchwycie znajduje się dotykowy ekran o przekątnej 1 cala. Oprócz podglądu na żywo na ekranie można wyświetlić także dodatkowe ustawienia kamery, takie jak tryb nagrywania (wideo, panorama, slow motion, time lapse) rozdzielczość i klatkaż (do 4K/60fps) funkcje baterii (jakość/wydajność) tryb profesjonalny.

Na uchwycie kamery znajduje się też port z ośmioma złączami, do którego można przyczepić jeden z trzech dodatków, które znajdziemy w pudełku. Dwa z nich to złącza do smartfonów (do lightning do iPhone'a oraz USB-C do reszty) oraz mini-panel sterujący. Na panelu znajduje się joystick, który może sterować pochyleniem głowicy kamery lub zoomem cyfrowym oraz przycisk, którym można wybrać styl stabilizacji (śledzenie ruchu, lub blokada ujęcia).

Połączenie kamery ze smartfonem daje kilka dodatkowych możliwości, choć przede wszystkim ułatwia korzystanie z tych dostępnych z poziomu urządzenia oraz podgląd obrazu. Na smartfonie można dodatkowo włączyć filtry upiększające lub siatkę trójpodziału, łatwiej też jest korzystać z trybu śledzenia obiektu. Główną zaletą jest natomiast możliwość natychmiastowego wysłania zdjęć i wideo do internetu, a w końcu to jest powód nagrywania większości materiałów smartfonami.

Czym DJI Pocket 2 nie jest?

Na pewno nie jest pomocą profesjonalnego wideo operatora i nie zastąpi profesjonalnej kamery. Nie jest też alternatywą dla kamer sportowych, takich jak GoPro, przez zewnętrzny stabilizator Pocket 2 jest podatny na uszkodzenia fizyczne, nie ma wodoodporności, ani uchwytów, które pozwolą na zamontowanie w ciekawych miejscach.

Dla kogo przeznaczony jest DJI Pocket 2?

Najłatwiej będzie powiedzieć, że kamera najbardziej przyda się tym, którzy dużo nagrywają smartfonem, ale chcieliby troszkę więcej od kamery w nim zainstalowanej. Mogą być to wideo amatorzy, którzy nagrywają dla siebie, a także vlogerzy. DJI Pocket 2 pozwoli wzbogacić zwykłe smartfonowe nagrania, a tryb śledzenia obiektu ułatwi choćby utrzymanie osoby mówiącej do kamery w kadrze.

Pocket 2 może przydać się też wideoreporterom amatorom oraz dziennikarzom internetowym, dzięki niedużym rozmiarom i całkiem sporych możliwościach (jest też możliwość streamingu po podłączeniu do telefonu). Ci dodatkowo wykorzystają zestaw dodatków Creator Combo, w którego skład wchodzą: zestaw bezprzewodowy wi-fi i bluetooth z gniazdem audio, dodatkowe kontrolery, mikrofon bezprzewodowy, obiektyw szerokokątny, mini statyw, uchwyt na telefon i inne.

DJI Pocket 2 Sprawdzi się też w podróżach, jako alternatywa dla smartfona. Pocket 2 jest od niego poręczniejszy i ma własną baterię, dzięki czemu smartfon będzie działał dłużej (filmowanie ze stabilizacją bardzo szybko zużywa energię).

Podsumowując DJI Pocket 2 to świetny gadżet, który przysłuży się amatorom, którzy mają pomysł na jego wykonanie, zwłaszcza że tego typu urządzeń nie ma wiele na rynku. Należy jednak pamiętać, że nie są one alternatywą dla kamer sportowych typu GoPro czy DJI Osmo Action, choć ich cena jest podobna. Te ostatnie pozwolą dodatkowo filmować w wodzie i są odporniejsze na uszkodzenia.