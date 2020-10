Canal+ z nowym dekoderem 4K. 300 zł za alternatywę dla Chromecasta

Dekoder wspiera technologię 4K HDR i oparty jest o system operacyjny Android TV. CANAL+ BOX 4K jest oferowany bez umowy w cenie 299 zł. W planach operator ma wersję z umową, obecnie jednak sprzęt daje dostęp"do pełnej oferty CANAL+ telewizja przez internet z kanałami CANAL+, CANAL+ SPORT, HBO czy Eleven Sports nawet do trzech miesięcy bez dodatkowych opłat".

W cenie zakupu urządzenia uwzględniony jest dostęp do wszystkich czterech pakietów CANAL+ (wartość 135 zł) bez dodatkowych opłat na miesiąc od daty pierwszej aktywacji. Dostęp do wszystkich pakietów bez dodatkowych opłat można przedłużyć na dwa dodatkowe miesiące w ramach trwającej do końca roku promocji przygotowanej z okazji premiery urządzenia.

A co potem? Osoby, które nie zdecydują się na umowę, mogą kupić dostępne pakiety:

FREE – pakiet darmowy, który udostępnia biblioteki treści z kanałów tematycznych CANAL+ dla każdego użytkownika

FILM – dla fanów dobrego kina i seriali. Premiery największych hitów kinowych oraz najpopularniejsze polskie i światowe seriale. Dostęp do kanałów na żywo oraz treści na życzenie od nadawców, takich jak CANAL+, HBO czy Filmbox (50 zł)

SPORT – stworzony dla kibiców. Transmisje najważniejszych wydarzeń sportowych z Polski i ze świata. To piłka nożna na najwyższym poziomie: Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, PKO BP Ekstraklasa. W pakiecie dostępny jest także żużel (w tym m.in. PGE Ekstraliga — najlepsza żużlowa liga świata), F1, piłka ręczna, NBA, sporty walki i magazyny sportowe. Największe sportowe emocje gwarantują: CANAL+, CANAL+ SPORT, Eleven Sports, Sportklub HD i Fightklub HD (50 zł)

FUN&INFO – dla każdego. Newsy, dokumenty, lifestyle, muzyka i programy rozrywkowe dla całej rodziny. Programy informacyjne z Polski i całego świata, najlepsza rozrywka i bogata kolekcja dokumentalna od takich nadawców kanałów, jak TVN24, National Geographic, Paramount czy FOX (25 zł)

KIDS – dla dzieci. Znane i kochane przez dzieci w każdym wieku animacje, bajki i programy. Bogata kolekcja od zaufanych nadawców kanałów jak m.in. Minimini+, Cartoon Network, Disney, Nickelodeon Play (10 zł)

Jako że całość oparto na systemie Android TV w wersji 9.0, dekoder pozwala na pobieranie aplikacji i gier ze sklepu Google Play, obsługę smartfonem czy strumieniowe przesyłanie z wykorzystaniem Google Chromecast. Urządzenie wspiera najpopularniejsze formaty audio i video oraz standard 4K HDR (HDR10 i HLG). CANAL+ BOX 4K posiada również certyfikację Netflix, co gwarantuje bezproblemową aktywację, obsługę i odtwarzanie treści, w tym również 4K.

Jeśli ktoś był zainteresowany sprzętem w stylu Chromecasta, ale także kanałami C+, to oferta dekodera może go zainteresować. Niby kanały da się wykupić osobno, ale tutaj mamy do czynienia z nawet trzema miesiącami bez opłat.

Czy to wystarczający argument, aby nie zdecydować się np. na dużo tańszego Chromecasta?