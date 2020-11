Coca Cola pokazuje butelkę wykonaną z papieru

— Prototyp pierwszej generacji papierowej butelki nadal składa się z papierowej powłoki (otoczki) z plastikowym zamknięciem i plastikową wyściółką w środku — precyzuje Stijn Franssen, kierownik ds. innowacji w dziale badań i rozwoju opakowań w Coca-Cola.

Wykorzystany plastik wykonany jest w 100 proc. z plastiku pochodzącego z recyklingu. Po użyciu może zostać ponownie przetworzony.

Na tym Coca Cola poprzestać nie chce. Ich celem jest stworzenie papierowej butelki, którą można poddać recyklingowi jak każdy papier. Inżynierowie mają znaleźć rozwiązanie pozwalające stworzyć butelkę bez plastikowej warstwy.

Prototyp przechodzi obecnie testy, w trakcie których sprawdzane jest to, jak butelka zachowuje się w lodówce, jak mocna jest i jak dobrze chroni napój znajdujący się w jej wnętrzu.

Podobny pomysł ma Carlsberg. Plan zakłada, że większa część butelki byłaby stworzona ze 100-procentowo biodegradowalnej tektury, a pozostała część składałaby się włókien roślinnych (bioplastik).

Plastikowe butelki to olbrzymi problem dla środowiska. Obecnie pozostawiają po sobie aż 300 mln ton odpadów rocznie. Przez to, że mikroplastik rozkłada się nawet setki lat, w znaczący sposób przyczyniają się do pogłębiania kryzysu klimatycznego.