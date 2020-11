Wódka przyjazna dla klimatu. Wyprodukowała ją szkocka destylarnia

Airbike, czyli destylarnia ze szkockiego miasta Arbroath wprowadziła do swojej oferty wódkę i gin, które mają być "pozytywne dla klimatu" – donosi portal The Independent. Trunki zrobione zostały z grochu i to właśnie jest kluczem dla jej wyjątkowego działania.