System rezerwacji online Booked by Going.

Innowacyjny system rezerwacji online

Stworzyliśmy nowoczesny system rezerwacji online, który bez problemu dopasujesz do oczekiwań swojego biznesu. Jakość usług podniesiona zostaje w tym przypadku zarówno w branży sportowej, rozrywkowej i wielu innych. Możesz liczyć na usprawnienie procesu rozliczeń w swojej firmie i dopasowanie usług do własnych potrzeb. Klienci korzystający z takiego rozwiązania z pewnością docenią łatwą ścieżkę zakupową i będą czerpać przyjemność podczas korzystania z Twojej oferty. Kolejnym plusem jest fakt, że możesz zwiększyć przychody w firmie, gdyż efektowne narzędzia do zarządzania cennikiem pozwolą Tobie dopasowywać ceny oraz sprzedawać dodatkowe usługi, co zwiększy obrót.

Zalety Booked by Going.

Booked by Going. został stworzony z myślą o potrzebach wielu firm i spełnieniu oczekiwań nawet najbardziej wymagającego odbiorcy. Liczyć możesz na szereg korzyści, które są związane z korzystaniem z systemu rezerwacji online:

dynamiczne aktualizowanie cen co sekundę,

łatwe ustalanie reguł cenowych,

dosprzedaż kolejnych godzin,

sprzedawanie fizycznych produktów, tj. artykułów promocyjnych, gadżetów,

zmienne rabaty i ceny, które zależą od liczy uczestników,

sprawne zarządzanie konfiguracjami.

System rezerwacji pozwoli Tobie podejmować trafne i przemyślane decyzje, które pozwolą także badać zachowania odbiorców. Aspekty te określisz za pomocą specjalnych statystyk i parametrów, w czym pomoże Tobie efektowne narzędzie Business Intelligence. W biznesie nie ma mowy o nieprzemyślanych decyzjach i strzałach w ciemno. Jeśli pragniesz zwiększać sprzedaż i zyskać nowe grono odbiorców, postaw na innowacyjny system wspomagający codzienną pracę.

Pomocne funkcje i integracje.

System rezerwacji online do wejść na sale koncertowe, pokoje gier, czy też kalendarz wizyt posiada mnóstwo integracji i funkcji, które zmotywują Twoją firmę do dalszego rozwoju działalności. Na uwagę zasługuje Smartporter, który bazuje na integracji zamków otwieranych za pomocą kodu. Dzięki temu użytkownicy będą wpuszczani automatycznie do danej przestrzeni. Przydatna jest także funkcja o nazwie Fakturownia, która pozwoli Tobie z łatwością zarządzać procesami i generować pliki kontrolne. Od teraz możesz oszczędzić sobie i pracownikom godzin pracy, gdyż w systemie znajduje się panel do zarządzania rezerwacją własną. To sprawia, że planowanie czasu będzie czystą przyjemnością i pozwoli skupić się użytkownikom na danych atrakcjach.

Dynamiczne cenniki, jakie znajdziesz w Booked by Going., wpływają na maksymalizację zysków, co jest związane z elastycznymi konfiguracjami pozwalającymi dopasować cennik do popularnych dni oraz godzin.

Artykuł sponsorowany .