Xbox Series X|S: Microsoft potwierdza, że będzie Netflix, HBO Go, Spotify

Konsole nowej generacji, które zostały zamówione z odbiorem w salonie, wyślemy do Paczkomatu lub kurierem na wskazany przez klienta adres. Oczywiście na nasz koszt. Zupełnie tak samo będzie z innymi popularnymi preorderami: nowymi RTX-ami czy iPhonami. Generalnie przyjęliśmy zasadę, że wszelkie zakupy powyżej tysiąca złotych przekierujemy z salonu do Paczkomatu lub do kuriera. Jeżeli sprzęt z dostawą do salonu był w przedziale cenowym 500–1000 złotych, wtedy podzielimy się z klientem kosztami wysyłki. Jeśli cena była poniżej 500 złotych, wtedy koszt dostawy poniesie klient.