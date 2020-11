Zmiana etykiet energetycznych w UE. Nowe oznaczenia już się pojawiają

Obecnie wszystkie sprzęty mają najwyższe z możliwych oznaczenia, czyli: A+, A++ czy A+++. Unia Europejska postanowiła to zmienić, chcąc zachęcić producentów do innowacji.

Według nowych przepisów, dzisiejsze A+++ zajmie miejsce C, natomiast kolejne to jedynie G i F. Siedmiopunktowa skala będzie oznaczona literami od A do G.

Jak podkreśla Radosław Maj — reprezentujący organizację stowarzyszającą większość producentów i importerów AGD w Polsce APPLiA — produkty z metką C, D lub E nadal będą ekologiczne, bo zmienia się opis, a nie sama ocena jakości urządzenia.

Po co więc to całe zamieszanie? Nie w każdej kategorii będą modele w klasie A lub B. Unia liczy na to, że producenci będą musieli się wykazać, żeby awansować do najwyższej klasy. Litery A i B na razie nie będą przeznaczone dla żadnych produktów do czasu, aż na rynku pojawią się jeszcze bardziej wydajne energetycznie produkty AGD i RTV.

Zużycie energii nie zawsze będzie podawane w skali rocznej, ale np. na cykl prania. Na etykietach pojawią się kody QR, dzięki którym przy użyciu smartfona będziemy mogli sprawdzić interesujące nas szczegółowe parametry w bazie online. Na etykietach cechy danego urządzenia będą odzwierciedlać symbolicznie nowe piktogramy – np. obrazujące wydajność cyklu prania, pojemność, zużycie wody.

Do marca 2021 r. to stara etykieta jest tą właściwą – dodaje Radosław Maj — ale producenci od listopada już załączają nową etykietę do urządzenia.