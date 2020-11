Nokia będzie rywalem Xiaomi i Chromecasta

Wsparcie dla 4K, Android 10, procesor Amlogic S905X3, porty HDMI, USB-C, USB-A oraz sporych rozmiarów pilot, na którym znajdują się przyciski przenoszące do Netfliska, Amazona, YouTube'a czy Google Play. Tego możemy spodziewać się od nowego sprzętu Nokii, będącego alternatywą dla Chromecasta i innych telewizyjnych przystawek.

A raczej — sygnowanego logo Nokii. To nic innego jak sprzęt firmy SEI Robotics, opakowany w znaną markę. Nie zmienia to jednak faktu, że taki ruch może być skuteczny, bo Nokia ciągle dobrze się kojarzy.

Zadbał o to nowy właściciel, firma HMD Global, która przejęła prawa do marki Nokia Mobile. Próby przywrócenia jej dawnego blasku rozpoczęły się od uderzenia w sentymentalne struny. Finowie mają już na koncie unowocześnione wariacje na temat takich klasyków jak Nokia 3310, 8110, 2720 Flip czy nawet 5310.

A teraz, jak pisze Komórkomania, okazuje się, że w planach było także wskrzeszenie jednego z najpopularniejszych przedstawicieli serii N.

HMD jednak z urządzeniem do strumieniowania nie ma nic wspólnego — oni zajmują się smartfonami, reszta firm wykorzystuje markę do swoich własnych celów. Czy zwykli użytkownicy będą mieli świadomość, że to inny sprzęt w szatach Nokii? Na to pewnie liczą osoby odpowiedzialne za urządzenie do strumieniowania.

Według niepotwierdzonych informacji Nokia Streaming Box 8000 kosztować ma 100 euro. Nie wiadomo, czy sprzęt wykorzysta HDR oraz kiedy pojawi się w Europie.