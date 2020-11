Xbox Series X|S już w Polsce. Apple TV jeszcze nie ma, ale są inne niespodzianki

Microsoft już wcześniej zapowiedział, że wśród dostępnych aplikacji na Xboksie Series X i Xboksie Series S znajdziemy: Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify, YouTube, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow czy Twitch.

Część z nich nie będzie dostępnych w Polsce, jak Disney+ czy HBO Max — bo te w naszym kraju nie działają, a zamiast tego mamy po prostu HBO Go.

Wcześniej Microsoft ogłaszał pojawienie się 10 listopada aplikacji Apple TV. Póki co jeszcze jej nie widzimy, ale są za to inne kanały, które ucieszą polskiego widza.

Na Xboksie Series X i Xboksie Series S oglądać można cda.pl i WP Pilot. I to bardzo dobra wiadomość. Chwilę WP Pilot nie dlatego, że serwis należy do grupy Wirtualnej Polski.

To po prostu udana telewizyjna aplikacja, dająca dostęp do wielu kanałów: sportowych czy filmowych. Sam korzystam z niej, by oglądać mecze na Eleven Sports. Dobrze, że taka możliwość będzie od razu na nowych Xboksach.