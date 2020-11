BMW zaprojektowało skuter, który spokojnie mógłby znaleźć się w Cyberpunk 2077

Podkreślamy jednak, że to dopiero prototyp. Nie wiadomo, co ma w środku i kiedy będzie można go kupić. Nie dziw mnie to, że BMW już teraz postanowiło pochwalić się konceptem, bo faktycznie jest czym:

Projekt, który łączy w sobie potrzebę funkcjonalności i czystej estetyki z cyfrową rzeczywistością — mówi o skuterze Alexander Buckan z BMW.

Niewątpliwie producent ma na myśli nowoczesne miasto. Do elektrycznego skutera dochodzi też parka, wyposażona m.in. w… ładowarkę.

Niewidoczne ochraniacze chronią bez przyciągania uwagi, a wytrzymały i oddychający materiał high-tech utrzymuje ciepło i suchość przy wietrze i niesprzyjającej pogodzie. Światłowody w rękawach i kapturze znacznie zwiększają widzialność w ruchu drogowym. Można je włączać za pomocą czujników w rękawach, w tym samym miejscu można zmieniać również kolor. A dzięki indukcyjnej funkcji ładowania w kieszeni, także smartfon ma zawsze wystarczającą moc

Haczyk? Nie wiadomo, kiedy to wszystko trafi do sprzedaży. BMW głośno mówi o tym, że inspiruje się miastem przyszłości, więc niewykluczone, że na końcowy rezultat przyjdzie nam poczekać.

Ale taki skuter — bezemisyjny i świetnie wyglądający — może być hitem.