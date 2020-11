Zoe - dyfuzor zapachowy, który zaskoczy. Te urządzenia zyskują popularność

Tutaj na ratunek przychodzi szwajcarski producent urządzeń do poprawy jakości powietrza, który zaprezentował swój najnowszy produkt — aromatyzer Zoe. Bez większej filozofii łatwo się domyśleć, że mamy do czynienia z urządzeniem, które w prosty sposób sprawi, że przyjemny zapach będzie unosić się w naszym domu.

Zoe to niewielkie urządzenie wyposażone w Amber Light, jest to technologia, dzięki której emitowana jest chłodna mgiełka o bursztynowym kolorze. Co ciekawe ten efekt, może przypominać niewielki płomień, jak przy zapalonej świeczce. Urządzenie wykorzystuje ultradźwięki, co jak podaje producent, ma się przyczynić do osiągnięcia optymalnego poziomu emisji olejków eterycznych.

Aromatyzer w trakcie działania jest cichy i do pracy nie potrzebuje dużo prądu. W przypadku częstej pracy urządzenia możemy mówić nawet o lekkiej oszczędności w portfelu. Natomiast, kiedy w urządzeniu skończy się woda, na ratunek przyjdzie automatyczny wyłącznik.

Producent postawił na mobilność, stąd zasilanie za pomocą kabla USB. Dla tradycjonalistów przewidziany jest adapter w zestawie, który pozwoli skorzystać z gniazdka elektrycznego.