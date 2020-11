PlayStation 5 i aplikacje VOD. Jest Netflix i Amazon Prime, ale kilku ważnych na razie brakuje

Oto lista aplikacji wspierających PlayStation 5:

Amazon Prime Video

Apple TV (wraz z sekcją TV+)

Crunchyroll

Netflix

Plex

Spotify

Twitch

WWE Network

YouTube.

Czego brakuje? Na pewno HBO Go. Ale wersja na PlayStation 4 była, więc należy spodziewać się, że w dniu polskiej premiery znajdziemy aplikację z takimi serialami jak "Gra o tron", "Westworld" czy "Sukcesja".

Na tę chwilę — bo jeszcze nie wiadomo, co stanie się 19 listopada, kiedy konsola oficjalnie trafi do naszych sklepów — w oczy rzuca się brak pozostałych polskich aplikacji. Xbox Series X|S może pochwalić WP Pilotem czy wsparciem dla cda.pl. Dla rodzimego widza to atrakcyjne programy i PS5 dużo by straciło na ich braku. Od dawna konsole nie są już wyłącznie do gier.

A jak się z aplikacji na PlayStation 5? Bardzo przyjemnie, o czym pisał Paweł Hekman na Polygamii. "Wszystko działa płynnie i bez najmniejszych zacięć" - stwierdził. Choć jest pewien problem sprzętowy:

Na jednym polu PlayStation 5 niestety poległo — dźwięku i dodatkowych formatach HDR. O DTS:X, Dolby Atmos i / lub Dolby Vision możemy na dziś zapomnieć. Nic nie da to, że chociażby Netflix wspiera oba standardy. PS5 ograniczy ich możliwości do 5.1 i/lub HDR10. Przynajmniej do czasu wypuszczenia stosownej łatki. To o tyle ciekawe, że konsola wspiera Dolby Atmos, gdy odtwarzamy filmy na płytach Blu-ray. A skoro o filmach z fizycznych nośników mowa — w przeciwieństwie do Xbox Series X, na PS5 filmy uruchamiają się momentalnie. Nie ma potrzeby ściągania dodatkowego odtwarzacza. Czytaj więcej

Informacja o aplikacjach może się okazać mniej ważna, jeśli PlayStation 5 zabraknie w sklepach. A istnieje takie ryzyko. Sony jednak obiecuje, że do świąt braki zostaną nadrobione.