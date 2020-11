The Office jest najśmieszniejszym serialem na świecie. To naukowo udowodnione

Serwis poprosił uczestników badania o obejrzenie kilku odcinków 10 popularnych seriali, a następnie rejestrował śmiech podczas każdego pokazu, biorąc jednak pod uwagę tylko ten głośniejszy niż 60 decybeli. Później obliczono, ile śmiechu na godzinę wygenerowała każda z takich sesji. Test bezapelacyjnie wygrał amerykański The Office, podczas oglądania którego widzowie śmiali się przez minutę i 45 sekund na godzinę.

Top 10

Pozostałe seriale w kolejności od najśmieszniejszego do najmniej śmiesznego to: Brooklyn 9–9, Community, Parks and Recreation, U nas w Filadelfii, Bogaci bankruci, Przyjaciele, Jak poznałem waszą matkę, Dwóch i pół oraz Teoria wielkiego podrywu.

The Office to mockument (fikcja udająca film dokumentalny), który opowiada o zabawnych i absurdalnych perypetiach pracowników regionalnego biura firmy papierniczej Dunder Mifflin w Scranton w USA. Największymi aktorskimi gwiazdami tej produkcji są: Steve Carell, John Krasinski, Rainn Wilson i Jenna Fischer.

