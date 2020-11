To lustro zastąpi fitness klub na czas epidemii koronawirusa. Jedyny minus to cena

Epidemia koronawirusa wymusiła na władzach zamknięcie klubów fitness i siłowni. To interaktywne lustro ma pomóc nam utrzymać formę we własnym domu. Nie jest to tanie rozwiązanie, chociaż nie można odmówić twórcom pomysłowości.