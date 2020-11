Samsung QLED – Telewizory dla bezkompromisowych

Samsung ze swoją nową, tegoroczną linią telewizorów QLED ponownie wyznacza standardy dla całego rynku. Zastosowane w nich najnowsze technologie są przeznaczone dla najbardziej wymagających odbiorców, do których zaliczają się również gracze. To właśnie z myślą o tych ostatnich producent wdrożył nowe rozwiązania, dzięki którym telewizory z serii QLED 8K i QLED 4K powinny być ich pierwszym wyborem.

Sztuczna Inteligencja w służbie ludzkości

Od dawna już, wybierając telewizor nie patrzymy tylko na rozmiar jego ekranu. Te niegdyś relatywnie proste urządzenia stały się nośnikami zaawansowanych rozwiązań i najnowszych technologii cyfrowych. Do tych ostatnich dołączyła w telewizorach Samsung QLED także sztuczna inteligencja. Oparta o potężny procesor Quantum 8K, zastosowany w modelu Q800T, ma za zadanie maksymalnie poprawić jakość wyświetlanego obrazu. SI Samsunga przekształca sygnał wejściowy, niezależnie od jego rozdzielczości, w obraz maksymalnie zbliżony do natywnego 8K. Takie inteligentne skalowanie w czasie rzeczywistym daje nową głębię kolorów, szczegółów i kontrastu ulubionym filmom i nagraniom. Krótko mówiąc, dzięki sztucznej inteligencji zyskają one nowy, lepszy wygląd.

Quantum Processor 8K

Procesor Quantum wspomaga także inne inteligentne funkcje telewizora, takie jak automatyczna funkcja Adaptacji Obrazu, która wykrywa warunki panujące wokół telewizora i dostosowuje do nich jasność ekranu, rewolucyjny system Aktywnego Wzmacniacza Głosu AVA, który automatycznie moduluje głośność w zależności od dźwięków napływających z otoczenia i funkcję Adaptacji Dźwięku+, która dopasowuje profil audio do wyświetlanej treści. Swoje wielkie możliwości obliczeniowe nowe telewizory Samsung wykorzystują również do zaawansowanego, strefowego zmieniania podświetlenia ekranu w celu regulacji danej sceny.

Dla graczy

Samsung QLED to doskonałe uzupełnienie najnowszych konsol do gier. Ich wielką zaletą jest zgodność z nowym standardem przesyłu danych HDMI 2.1, co umożliwia pełne rozwinięcie możliwości sprzętu dla graczy. Telewizor sam wejdzie w specjalny, wysokowydajny Tryb Gry w momencie uruchomienia konsoli, włączając dodatkowe wsparcie systemu Real Game Enhancer, Dynamicznego Korektora Czerni oraz funkcji Auto Low Latency Mode, która zmniejsza opóźnienie wyświetlania obrazu poniżej 10 ms, co jest wynikiem typowym dla najlepszych monitorów gamingowych i niespotykanym wcześniej w telewizorach!

Nowością, z której chętnie skorzystają nie tylko gracze, jest funkcja Multi View, która dzieli ekran na dwie części. Na jednej wyświetlany jest zwykły sygnał, druga zaś klonuje ekran podłączonego urządzenia mobilnego, pozwalając śledzić obydwa jednocześnie.

Game Enhancer

I dla melomanów

Nie tylko gracze docenią możliwości dźwiękowe nowych telewizorów QLED, choć to oni najbardziej ucieszą się z zaawansowanego systemu OTS, Dźwięku Podążającego za Obiektem, który wykorzystując wszystkie cztery (w QLED 4K) i sześć (w QLED 8K) głośników daje odbiorcy prawdziwie przestrzenne brzmienie.

W tym aspekcie telewizory mogą liczyć także na wsparcie nowych soundbarów Samsung, pracujących w nowoczesnym standardzie Q-Symphony. Gwarantuje on najwyższą jakość audio dzięki wsparciu technologii Dolby Atmos i DTS:X. Soundbary doskonale współpracują z telewizorami QLED, wykorzystując ich wbudowane głośniki do powiększenia liczby własnych kanałów dźwięku. Tym samym również wielbiciele doskonałego dźwięku znajdą dla siebie świetne rozwiązania w najnowszej ofercie Samsunga.

