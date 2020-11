Klocki Lego nie tylko dla dzieci. Kultowa marka ma również coś dla dorosłych

Gigant przeprowadził badania konsumenckie, z których jasno wynika, że większość z nas jest przepracowana i szuka nowych sposobów na relaks. I podczas, gdy jedni sięgają po puzzle albo próbują swoich sił w szachach (które znów są modne), inni biorą się za klocki Lego.

Z badania "PlayWell 2020" wynika, że poza aktywnym spędzaniem czasu i odpoczynkiem, budowanie z klocków jest postrzegane przez dorosłych jako sprzyjające rozwijaniu ważnych umiejętności, takich jak kreatywność (90 proc.), rozwiązywanie problemów (87 proc.), podejmowanie decyzji (85 proc.) i uczenie się na błędach (86 proc.).

Można dodać do tego sposób na rozwój pasji. W zestawach odbijają się bowiem popkultura, bohaterowie filmów, architektura i motoryzacja. I to właśnie zestawy jak Lego: Architecture,Technic czy Art, skierowane są do dorosłych odbiorców.

Zacznijmy od końca. Zestawy związane ze sztuką obejmują m.in. twórczość Andy'ego Warhola. Szczegóły znajdziecie tutaj.

Jeżeli macie smykałkę do podróży, warto spróbować swoich sił w odtwarzaniu charakterystycznych punktów turystycznych. Z Tokio, Paryżem, Dubajem czy Nowym Jorkiem na czele.

Lego Architecture

Fani motoryzacji odnajdą z kolei coś dla siebie w zestawach Technic czy Creator Expert. Drugie z nich są na wyższym poziomie sztuki układania klocków i znajdziemy w nich m.in. Fiata 500 czy Harley’a Davidsona Fat Boy’a.

Natomiast niektóre zestawy ego Technic składają się z ponad 3500 elementów, z których można stworzyć Lamborghini Sián FKP 37 czy Bugatti Chirona. Czyli aut zdecydowanie poza zasięgiem finansowym 98 procent populacji naszej planety.