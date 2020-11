Panasonic robi totalną rewolucję. Oto przezroczysty telewizor OLED

Japoński gigant w grudniu 2020 r. wprowadzi do sprzedaży swoją serię przezroczystych telewizorów OLED, która składa się z dwóch modeli.

Czytaj też: Co to jest OLED? Wszystko o telewizorach i technologii LG

Panasonic TZ1000 i TZ1100 to 55-calowe telewizory typu OLED. Mają one całkowicie przezroczysty ekran, którego stopień transparentności można regulować. Dzięki temu można za wyświetlanym obrazem można zobaczyć obiekty stojące za telewizorem — meble, czy też różnego rodzaju ozdoby.

Zobacz również: Rozpakowujemy aparat Panasonic Lumix S1 jako pierwsi w Polsce

Telewizory te nie mają rozdzielczości 4K — oferują obraz w Full HD i posiadają porty HDMI 1.4. Co je wyróżnia od innych przezroczystych telewizorów to obecność lokalnego przyciemniania.

Telewizory te posiadają specjalny moduł, który zapewnia czarne piksele — po jego włączeniu obraz przestaje być przezroczysty, a staje się taki jak w regularnym odbiorniku, jakie wszyscy znamy. Oczywiście fakt posiadania matrycy OLED sprawia, że obraz ten oferuje najlepszą jakość w swojej klasie.

Nie są to tradycyjne telewizory — nie znajdziemy w nich tunerów telewizyjnych. Nie zabraknie natomiast obsługi aplikacji Smart TV.

Nie są to produkty sprzedawane z myślą o masowym odbiorcy — mają one być skierowane do sklepów, galerii czy organizatorów eventów.

Na pewno jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć taki w domu. Za odpowiednią cenę, oczywiście. Panasonic nie ogłosił jeszcze, ile modele TZ1000 i TZ1100 będą kosztować — znając jednak renomę Japończyków — zapewne zamkną się w cenie nowego auta kompaktowego.

W przeciągu kilku ostatnich lat wielu producentów opracowywało przezroczyste telewizory. Jednak niewiele z nich potem ujrzało światło dzienne i trafiło do sklepów.

W roku 2020 taki odbiornik opracowało Xiaomi i był to Mi TV Lux, przeznaczony wyłącznie na rynek chiński w sierpniu. W przeliczeniu na złotówki, kosztuje on niecałe 28 tysięcy złotych. Nowe telewizory Panasonic z pewnością będą kosztować jeszcze więcej.

Wejdą one w grudniu 2020 r. do sprzedaży na rynkach: australijskim, nowozelandzkim, singapurskim oraz tajwańskim. Na razie nie wiemy, czy są plany wprowadzenia ich w innych regionach.

Źródło: HDTVTest