Nie tylko dla dzieci. Najlepsze serie LEGO dla dorosłych

Niepodważalną zaletą klocków LEGO, w przeciwieństwie na przykład do puzzli, jest to, że jest to zabawa "wielokrotnego" użytku. Owszem, po ukończeniu przewidzianej przez producenta budowli kolejne podejście do jej konstruowania nie sprawia już takiej radości jak za pierwszym razem, ale przynajmniej można spróbować wymyślić coś innego – wystarczy puścić wodze fantazji. Szczególne pole do popisu otwiera się, jeżeli mamy w posiadaniu kilka różnych zestawów zawierających niestandardowe elementy, np. ruchome, łączniki, wysięgniki, prowadnice, tłoki.

LEGO Technic – pojazdy dla każdego

W ofercie zestawów LEGO są dostępne wyspecjalizowane zestawy, umożliwiające skonstruowanie skomplikowanych pojazdów mechanicznych z własnym napędem. Mowa o serii LEGO Technic. Tak jak i w pozostałych liniach produktowych i tu znajdziemy zestawy zróżnicowane pod względem kategorii wiekowej i liczby elementów.

Przykładowo, wszystkim chłopcom – i małym, i dużym – powinny przypaść do gustu zestawy "motoryzacyjne", czyli repliki legendarnych supersamochodów: Dodge Charger, Chevrolet Corvette ZR1, Lamborghini Sian czy Bugatti Chiron. Modele charakteryzują się całą masą realistycznych szczegółów, obejmujących elementy wyposażenia zewnętrznego i wewnętrznego, w tym układów napędowych.

Repliki samochodów po zbudowaniu możemy postawić na biurku czy półce i cieszyć nimi oko. A co, gdyby zbudować pojazd, który może samodzielnie się poruszać i którym można sterować? Na takich ambitnych konstruktorów czeka model koparki Liebherr R. Ten zawierający ponad 4000 elementów zestaw został opracowany we współpracy ze znanym producentem maszyn przemysłowych. Można wprawić go w ruch za sprawą dostępnych w zestawie elementów Smart Hub z siedmioma silnikami, umożliwiających sterowanie za pomocą smartfona. W smartfonie należy też zainstalować aplikację mobilną LEGO Technic Control+. Do zasilania całości potrzebny jest zestaw 12 baterii AA.

Podobną funkcjonalność oferuje model ciężarówki Volvo 6×6, napędzany serwomotorem i dwoma silniczkami. Za pomocą aplikacji można kierować ruchem pojazdu do przodu i do tyłu, jak również skręcać, zmieniać biegi i prędkość.

LEGO Mindstorms – zbuduj sobie robota

Osobna wzmianka należy się serii LEGO Mindstorms i dostępnemu w niej zestawowi Wynalazca Robotów. Na pierwszy rzut oka może on wypadać niezbyt okazale na tle zaawansowanych zestawów Technic – zawiera "tylko" 949 elementów – ale jego siła tkwi w możliwościach kreatywnych. Pakiet pozwala zbudować modele robota z własnym zasilaniem – oprócz pięciu modeli podstawowych można tworzyć własne konstrukcje. Istnieje też możliwość programowania robotów i sterowania nimi z poziomu aplikacji Robot Inventor — zestaw pozwala samodzielnie programować roboty za pomocą środowiska opartego na języku Scratch i obsługiwanego metodą przeciągania.

LEGO Architecture – słynne budowle

Na miłośników wyzwań architektonicznych czekają z kolei zestawy z serii LEGO Architecture. Można dzięki nim odtworzyć w mikroskali znane budowle Paryża, Nowego Jorku, San Francisco i Londynu. Wybrane, słynne na całym świecie dzieła architektury, takie jak Statua Wolności, Biały Dom i Empire State Building są też dostępne jako osobne zestawy.

LEGO Art. – sztuka z klocków

Czy z klocków LEGO można stworzyć dzieło sztuki i element dekoracyjny mieszkania? Tak, dzięki serii LEGO Art. Użyj zestawu LEGO Art Marilyn Monroe aby odtworzyć słynny portret aktorki autorstwa Andy’ego Warhola, który następnie postawisz na półce lub powiesisz na ścianie. W serii dostępne są także portrety muzyków zespołu The Beatles z "Białego Albumu" i Iron Mana, bohatera marvelowskich komiksów. Nabywcy tych pakietów mogą dodatkowo pobrać specjalnie przygotowane ścieżki dźwiękowe i odtwarzać je w czasie budowania.

Partner materiału: Media Expert