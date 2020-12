Aplikacja Canal+ już na telewizorach Samsunga. Ale nie ta, na którą wszyscy czekają

Premiery Canal+ to usługa VOD umożliwiająca wypożyczanie filmów i dokumentów. Aplikacja jest już dostępna na telewizorach Samsung Smart TV z lat 2016–2020. Wcześniej pojawiła się na nowszych modelach — m.in. na testowanym obecnie przeze mnie QLED Q90T; niedługo przeczytacie na Gadżetomanii więcej o tym sprzęcie — ale teraz znajdziecie ją niemal wszędzie.

Premiery Canal+ to jednak zupełnie inna usługa niż Canal+ w internecie. Ta pierwsza to po prostu wypożyczalnia — wykupuje się czasowy dostęp do materiałów.

Druga jest znacznie ciekawsza, bo uzyskuje się filmy i seriale emitowane w Canal+. A oprócz tego można wykupić kanały sportowe.

Mimo że Canal+ w internecie zadebiutowało już jakiś czas temu, aplikacji dalej nie znajdziemy na telewizorach Samsunga. Żeby oglądać "Króla" czy też mecze Ekstraklasy właściciele sprzętów Samsung Smart TV, opłacający abonament, muszą korzystać z przeglądarki. Niby nie jest to wielka bariera, ale jednak obsługiwanie aplikacji jest dużo wygodniejsze i przede wszystkim szybsze.

Chciałoby się, żeby nowe telewizory znacznie szybciej dostawały nowe aplikacje. Ale nie zawsze współpraca na linii producent-nadawca jest bezproblemowa.