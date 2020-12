Idealne słuchawki na czas pandemii? Recenzja słuchawek Jabra Evolve2 85

Integracja z aplikacjami do pracy zdalnej (MS Teams), bardzo wysoka jakość dźwięku i mikrofonu oraz możliwość wyciszenia otoczenia to tylko niektóre z cech, które mają sprawić, że Evolve2 85 staną się idealnymi słuchawkami do tzw. home office. Czy firmie Jabra to się udało? Trzeba przyznać, że tak.

Zacznijmy od jednej z kluczowych cech, czyli ceny. Wśród polskich klientów jest to cały czas pierwszy aspekt, na który zwracają uwagę. Ostatnio znajomy prosił mnie, abym polecił mu zestaw słuchawkowy do maks. 200 zł dla żony. Powiedziałem, że w tej cenie, to większej różnicy nie ma, więc małżonka spokojnie może kierować się wyglądem.

A co można znaleźć za około 1600 zł? Tutaj wybór jest już większy i można w nim znaleźć właśnie zestaw Jabra Evolve2 85. Ustawiając się na tej półce cenowej Jabra też jasno pokazuje do kogo są skierowane Evolve2 85 w Polsce: do dyrektorów i prezesów. Menadżerowie średniego szczebla zostaną raczej przy słuchawkach od iPhone 6, które walają im się gdzieś w szufladach.

Czy Jabra Evolve2 85 są warte swojej ceny? Oferują szereg najnowszych rozwiązań, wysoką funkcjonalność, a do tego dobrze brzmią i elegancko wyglądają. Matowa czerń zawsze jest w modzie. Przyjrzyjmy się mocniej funkcjom słuchawek, bo to na nie położony jest największy nacisk.

Chcesz pokazać, żeby ci nie przeszkadzać? Włącz czerwoną diodę na słuchawkach. (Jabra)

Słuchawki można połączyć przez bluetooth z dwoma urządzeniami jednocześnie, np. z komputerem i smartfonem. Bluetooth 5, który jest obsługiwany przez słuchawki jest niezwykle "mądrym" standardem łączności i może do pewnego stopnia sterować podłączonymi urządzeniami. Przykład z życia:

Piszę tekst na komputerze i w słuchawkach na uszach słucham muzyki z Youtube (konkretnie lofi hip hop radio — beats to relax/study to).

Dzwoni telefon. Słysząc dźwięk telefonu, słuchawki pauzują wideo na komputerze. Odbieram telefon, rozmawiam przez wbudowany w słuchawki mikrofon. Gdy kończę połączenie, wideo na Youtube automatycznie zaczyna grać dalej. Piszę dalej, jestem już na drugim zdaniu, a za godzinę muszę oddać tekst.

Innymi słowy, jeśli kupujesz słuchawki bezprzewodowe, których chcesz używać w pracy, to koniecznie szukaj takich, które obsługują standard bluetooth multipoint. Oprócz biznesowych zestawów Jabra technologię tę obsługują wybrane modele producentów Bose, Sennheiser, Sony czy Plantronics.

Na słuchawkach Evolve2 86 znajduje się łącznie 7 przycisków. Na początku zapamiętanie, który jest do czego sprawa trochę problemów. Można by było tego uniknąć, stosując pokrętło zamiast dwóch przycisków do zmiany głośności. Nie jest to jednak aż tak duży problem, aby eliminować z tego powodu Evolve2 85.

Pozostałe przyciski to: wyciszenie mikrofonu, włącznik/parowanie bluetooth, pauza, przełącznik aktywnego wyciszenia (ANC) oraz wielofunkcyjny przycisk do obsługi aplikacji konferencyjnych, jak np. MS Teams.

Wygoda. Górny pałąk i nauszniki przykryte są miękką gąbką obciągniętą skórą. Mają niestety jedną wadę w moim odczuciu – są wąskie. Jestem osobą o mało wrażliwej duszy, ale za to o niezwykle wrażliwej czaszce. Oznacza, to że mogę oglądać wzruszające filmy bez uronienia choćby jednej łzy, ale nie mogę ich oglądać długo w niewygodnych słuchawkach, bo po godzinie zaczyna boleć mnie głowa.

Wygoda słuchawek to rzecz względna, a doświadczenie każdego użytkownika będzie się różnić. Osobiście znalazłem jedną parę słuchawek nausznych, które mi odpowiadają. To gamingowe Razer Nari Ultimate, które cechują się iście gigantycznymi nausznikami z grubą warstwą miękkiej panki.

Bateria i ładowanie. Jednym z mocniejszych atutów słuchawek Jabra Evolve2 85 może być bateria i ładowanie. Według producenta w pełni naładowana bateria zapewni 37 godzin ciągłej pracy, a szybka ładowarka da 8 godzin słuchania już po 15 minutach ładowania.

Świetnym rozwiązaniem jest natomiast ładowarka nabiurkowa dla słuchawek. Wystarczy odłożyć je na specjalny, magnetyczny stojak, aby zaczęły się ładować i nie trzeba ich podłączać do kabla USB. Do pracy biurowej to strzał w 10, wszyscy inni producenci powinni zacząć ordynarnie zrzynać ten pomysł od Jabry.

Ostatnią ważną funkcją słuchawek jest aktywne wyciszenie, czyli ANC (active noise canceling). Słuchając szumu i hałasu otoczenia, do wnętrza słuchawek sączony jest dźwięk o odpowiedniej długości fali taki, aby "wyzerować" dźwięk dochodzący z zewnątrz. W praktyce oznacza to koniec z hałasem remontu piętro wyżej, koniec hałasu samochodów przejeżdżających za oknem i koniec krzyczących dzieci. Choćby te krztusiły się i dusiły to w słuchawkach z włączonym ANC, rodzic spokojnie będzie mógł dowozić target przełożonemu.

Ciekawostką jest też rozwinięta aplikacja obsługująca słuchawki Jabra. Można w niej określić siłę wyciszenia, odszukać zgubione słuchawki, lub włączyć sobie "dźwiękowe tło" takie jak szum lasu albo dźwięk fal. Dzięki temu poczujesz się, jak na urlopie nie wykorzystując ani jednego dnia wolnego. Szef na pewno będzie zadowolony. A raczej ty będziesz zadowolony, biorąc pod uwagę, do kogo skierowane są słuchawki.

Podsumowując, Jabra Evolve2 85 to świetnie słuchawki biurowe. Łączą w sobie najnowsze rozwiązania na rynku słuchawek i zamykają je w eleganckiej, nierzucającej się obudowie. Długi czas działania i wygodna ładowarka sprawią, że szanse na rozładowanie się zestawu w czasie ważnego spotkania są bardzo małe. Idealne dla prezesów i dyrektorów. A reszta? Reszta znajdzie dla siebie coś ładnego do 200 zł.