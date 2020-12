Do świąt pozostało niewiele czasu! Czy pamiętałeś o prezentach dla wszystkich swoich najbliższych? Sprawdź nasze propozycje!

Czas (nie) goni nas!

Każdy czas rządzi się swoimi prawami! Niegdyś popularnym prezentem świątecznym były zegarki na rękę! Taki podarek sprawiał, że obdarowywany mógł mieć pod kontrolą czas i nigdy nie być spóźnionym, eleganckie zegarki z biżuteryjnym paskiem stawały się ulubioną ozdobą wielu pań, a przy tym były funkcjonalnym elementem każdej codziennej stylizacji. Obecnie klasyczne zegarki zostały zepchnięte na margines, a pierwszoplanową rolę odgrywają smartwatche! Niemal każdy z nas posiada telefon, smartfon, który pozwala na skonfigurowanie takiego elektronicznego zegarka z telefonem. To świetny pomysł na gwiazdkowy prezent!

Technologia zawarta w smartwatchach sprawia, że są one pełnymi czujników minikomputerami, których założenie na nadgarstek pozwoli na jeszcze większe doinformowanie. Smartwatch jest w stanie kontrolować kondycję fizyczną i aktywność noszącego, jego stan zdrowia, jest także nieodzownym elementem, który będzie wysyłał nam powiadomienia z telefonu, kiedy owego nie możemy mieć na wierzchu. Sprawdzi się idealnie w pracy, szkole, podczas wykonywania codziennych zadań. To prezent idealny nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dorosłych i seniorów. Podarowane dzieciom pozwalają na stały kontakt z rodzicami i obserwowanie przez nich położenia swoich pociech. Dorosłym taki gadżet pozwoli utrzymać formę, zadba o regularne picie wody czy szybkie odczytywanie pilnych powiadomień wpisanych w kalendarz telefonu, odbieranie maili czy wiadomości SMS.

Zegarki elektroniczne są dostępne w wielu modelach, dlatego każdy może zdecydować się na zakup takiego zegarka, który będzie zawierał się w przeznaczonym budżecie prezentowym. Istotne są także względy estetyczne — prócz zegarków z silikonową, sportową, bransoletą możesz wybrać także zegarek o niebywale eleganckim designie, z bransoletą metalową lub łańcuszkową.

Dla domatorów i nie tylko….

Elektronika obecna jest coraz częściej we wszystkich dziedzinach naszego życia. Jednym z gadżetów elektronicznych, który sprawia, że funkcjonowanie codzienne staje się znacznie prostsze jest domowa stacja pogody. Ten niezbędny w każdym domu gadżet pozwoli na szybkie zorientowanie się w warunkach pogodowych panujących na zewnątrz. Ponadto pozwoli zbadać warunki panujące wewnątrz domu — takie, jak temperatura powietrza czy nawilżenie. Szybkie poznanie obecnej pogody pozwala wszystkim domownikom na lepsze zaplanowanie swojego nadchodzącego dnia. Kontrola warunków pogodowych przydatna jest każdej grupie wiekowej — tym, którzy uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu, planują aktywność fizyczną na zewnątrz, tym, którzy niezwykle silnie odczuwają wszelkie zmiany pogodowe i związane z tym dolegliwości bólowe.

Domowa stacja pogodowa to popularny gadżet, który możesz bez trudu kupić w sklepach internetowych, np. na Allegro. Dostarcza ona informacji na temat temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz i na zewnątrz domu, daty i aktualnej godziny. Bardziej rozbudowane modele pozwolą na kontrolowanie stanu ciśnienia atmosferycznego, korzystanie z radia, oraz budzików z funkcją drzemki.

Możesz wybierać spośród wielu modeli, które z pewnością dopasujesz do własnego (lub osoby obdarowanej) wnętrza. Dostępne są stacje o bardzo minimalistycznym wyglądzie, ale także bardziej stylowe, na przykład podające informacje w czterech niezależnych od siebie okienkach. Stacje pogodowe możesz zarówno postawić w widocznym miejscu lub powiesić na ścianie. Najpopularniejsze kolory obudowy wyświetlacza to czarny i biały, pozwalające na dopasowanie modelu do estetyki wnętrza. Taka stacja pogodowa jest zatem gadżetem, który z pewnością ułatwi funkcjonowanie wielu osobom i jest doskonałym pomysłem na świąteczny prezent!

Artykuł sponsorowany .