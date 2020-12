Siedzimy w domach, więc bijemy rekordy zapotrzebowania na energię

W tym roku do rosnącego zapotrzebowania na energię dołożyli się także… uczniowie. Odliczając licea dla dorosłych i szkoły policealne, mamy w Polsce ok. 4,3 mln uczniów szkół podstawowych i średnich. Zdecydowana większość z nich (wg. MEN 3,8 mln) uczy się dziś zdalnie, co zwykle oznacza uczestniczenie w klasowej wideokonferencji. Tymczasem komputery, zwłaszcza przetwarzające obraz on-line, to całkiem energochłonne urządzenia. Zużywają od 50–100 W w przypadku laptopów, do 100–400 W w przypadku komputerów stacjonarnych. Przy bardzo ostrożnych założeniach, że jednocześnie przed komputerami siedzi 3 mln uczniów, a średni pobór komputerów wynosi 100 W, oznacza to 300 MW (0,3 GW) zapotrzebowania na moc. Zatem bez zdalnego nauczania w szkołach dzisiejszy rekord by nie padł.