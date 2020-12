Jak oglądać telewizję na konsoli? Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

Jak oglądać telewizję na konsoli Xbox lub PlayStation? W przypadku tej pierwszej możemy bezpośrednio podłączyć dekoder do konsoli, jednak Sony nie dało takiej możliwości. W związku z tym oglądanie telewizji będzie możliwe tylko za pośrednictwem aplikacji.

Poniżej opiszemy dokładnie, jak podłączyć telewizję do Xboksa, które modele konsol wspierają tę opcję oraz, co zrobić w pozostałych przypadkach.

Jak oglądać telewizje na konsoli Xbox?

Na początku warto wyjaśnić, że tylko konsole Xbox One X, Xbox One S lub oryginalna konsola Xbox One umożliwiają bezpośrednie oglądanie telewizji na żywo. Najprostszym sposobem jest skonfigurowanie aplikacji OneGuide.

W tym celu konieczne jest podłączenie dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej do konsoli za pomocą złącza HDMI. Następnie należy połączyć się z usługą Xbox Live. Co ważne, jeśli mamy starszą wersję konsoli (oryginalny Xbox One), to do sterowania telewizją konieczny będzie również sensor Kinect.

Jak oglądać telewizje na konsoli Xbox One z OneGuide?

Po podłączeniu dekodera do konsoli kolejnym krokiem będzie skonfigurowanie aplikacji OneGuide. Poniżej znajdziecie szczegółową instrukcję, jak to zrobić.

Na początku należy wejść w Ustawienia > Ogólne > Opcje TV i wyświetlania > TV i OneGuide > OneGuide; następnie konsola będzie próbowała wykryć sygnał HDMI i jeśli jej się uda, wybieramy opcję Dalej; na ekranie OneGuide pojawi się opcja kliknięcia Dalej i rozpocznie się konfiguracja przewodnika po kanałach dostawcy telewizji kablowej lub satelitarnej; następnie możemy skonfigurować sterowanie telewizją z poziomu konsoli, np. za pomocą komend głosowych oraz wybrać ustawienia startu, np. czy konsola ma włączać ekran startowy, czy może od razu TV na żywo.

Warto pamiętać, że nie wszyscy dostawcy telewizji kablowej czy satelitarnej są dostępni w Polsce dla usługi OneGuide. Jeżeli nie możemy skonfigurować połączenia, warto sprawdzić, czy dostawca podpisał umowę z Microsoftem. Jeżeli wszystko się zgadza, a nadal macie problemy z konfiguracją telewizji na żywo na konsoli, zajrzycie na stronę Pomocy Xbox.

Przypominamy, że konsole Xbox Series X/S nie zawierają interfejsu HDMI, więc nie można podłączyć dekodera do konsoli. Oznacza to też, że nie możemy zarządzać telewizją z pomocą aplikacji OneGuide na tych konsolach.

Jak oglądać telewizje na konsoli Sony PlayStation?

Niestety konsole Sony — ani PS4, ani PS5 — nie zostały przystosowane do tego, by podłączyć je do telewizji na żywo. Z tego powodu, najlepszym rozwiązaniem na oglądanie telewizji na konsoli będzie wybór odpowiedniej aplikacji, która umożliwi dostęp do pożądanych przez nas programów. Ten sposób sprawdzi się również na konsolach Microsoftu, dlatego poniżej przygotowaliśmy dla was zestawienie aplikacji, które pozwolą na oglądanie telewizji na żywo.

Aplikacje, które pozwolą oglądać telewizję na konsoli

Poniżej znajdziecie aplikacje, które umożliwią oglądanie telewizji na konsolach. Staraliśmy się wybrać takie, które działają zarówno na PS4 i PS5, jak i na wszystkich Xboksach, jednak warto pamiętać, że część z nich może z czasem przez wpierana.

WP Pilot - aplikacja streamingująca telewizję na żywo, która dostępna jest na konsolach; w zależności od wybranego pakietu otrzymujemy dostęp do różnorodnych kanałów telewizyjnych; za darmo możemy wypróbować część z nich;

- aplikacja streamingująca telewizję na żywo, która dostępna jest na konsolach; w zależności od wybranego pakietu otrzymujemy dostęp do różnorodnych kanałów telewizyjnych; za darmo możemy wypróbować część z nich; Player - aplikacja dostępna tylko na konsoli PS4, ale umożliwiająca bezpłatny dostęp do materiałów stacji TVN; w płatnych pakietach otrzymujemy dostęp do większej liczby kanałów oraz możliwość oglądania seriali czy innych produkcji bez reklam; wiele materiałów jest dostępna przedpremierowo, a na żywo możemy oglądać m.in. stację TVN czy TVN24;

- aplikacja dostępna tylko na konsoli PS4, ale umożliwiająca bezpłatny dostęp do materiałów stacji TVN; w płatnych pakietach otrzymujemy dostęp do większej liczby kanałów oraz możliwość oglądania seriali czy innych produkcji bez reklam; wiele materiałów jest dostępna przedpremierowo, a na żywo możemy oglądać m.in. stację TVN czy TVN24; Serwisy VOD - tych jest na konsolach znacznie więcej niż telewizji na żywo, a oferują często dostęp do unikatowych treści, filmów, seriali, animacji oraz oryginalnych programów, których nie obejrzymy nigdzie indziej; do najciekawszych z nich należą: Netflix, HBO GO, Cda.pl, Amazon Prime Video, Kodi, Apple TV, Crunchyroll;

Warto również wspomnieć o takich aplikacjach, jak YouTube czy Twitch, które, chociaż nie oferują możliwości oglądania "tradycyjnej" telewizji, to mogą zapewnić masę rozrywki.

Jak oglądać telewizje na konsoli? Mamy nadzieję, że z naszym poradnikiem przekształcenie waszej konsoli w centrum rozrywki będzie prostsze.