Brokatowa bomba, która pomoże walczyć ze złodziejami

Były inżynier NASA i Apple, Mark Rober wymyślił kreatywny sposób na powstrzymanie złodziei przez zabieraniem przesyłek pozostawionych pod nieobecność właścicieli. Jest to Glitterbomb, czyli po prostu brokatowa bomba.

Brokat w walce z kradieżami

Rober stworzył ją z mieszanki brokatu, nieprzyjemnie pachnącego sprayu i systemu dźwiękowego. Glitterbomb nie tylko odstrasza potencjalnych rabusiów, ale też rejestruje ich reakcję na pozostawioną niespodziankę przy pomocy czterech smartfonów. Wykonane zdjęcia mają być dowodami w przypadku zgłoszenia sprawy na policji.

Podczas prac nad Glitterbomb Rober wykorzystał doświadczenie zdobyte podczas pracy w NASA i Apple. Przez ostatnie trzy lata skupiał się na stworzeniu najwłaściwszej obudowy urządzenia. W najnowszej wersji brokatowa bomba posiada dość złożony system, składający się z zasilanego bateriami mikrokontrolera Arduino na niestandardowej, drukowanej płytce. Dzięki niej sygnały docierają do smartfonów, które rejestrują działania złodziei bez względu na to, z której strony otwierają paczkę. Kontroler wysyła również dokładną lokalizację GPS złodziei.

Najnowsza wersja bomby została wyposażona w kartę SIM. Pozwala to na zdalne odtwarzanie dźwięków. Oznacza to, że po tym, jak złodzieje przechwycą paczkę i zabiorą ją do domu w celu otworzenia, Rober może nie tylko nagrać złodziei i przesłać materiał do chmury, ale także wystraszyć ich dźwiękami policyjnych syren, a także czerwonymi i niebieskimi policyjnymi światłami LED.

Bomba rozpyla również nieprzyjemny zapach co 30 sekund, aby sprawić, że kradzież będzie naprawdę nieprzyjemnym doświadczeniem. Jak zapewnia Rober, wisienką na torcie jest jednak brokat, który eksploduje przy próbie otwarcia paczki, niejako stygmatyzując złodziei.