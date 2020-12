Topowe prezenty w 2020 roku!

Sportowy gadżet

Jeżeli zastanawiasz się, co kupić osobie, która prowadzi zdrowy tryb życia, dobrym wyborem będzie inteligentna opaska na rękę. Stanowi ona niezbędny element w życiu każdego fana sportu.

Dzięki modułowi GPS można dokładnie prześledzić trasę wybranej aktywności, na przykład biegu czy jazdy na rowerze. Smartband monitoruje również odpoczynek użytkownika. To lekkie urządzenie pozwala niemalże zapomnieć o swojej obecności na nadgarstku. Przy codziennej aktywności ładowanie jest potrzebne co kilka dni, a przy mniejszym wykorzystaniu najlepsze modele mogą działać 12 dni! Poza tym dostępne kolory oraz możliwość zmiany tarczy ekranu pozwalają na dobór opaski o prawdziwie unikatowym, spersonalizowanym wyglądzie.

Komputer na nadgarstku

Jednym z hitów tegorocznych świąt są smartwatche. Są to urządzenia dla ludzi ceniących elegancję, ale także wygodę użytkowania. Takie zegarki umożliwiają stałe śledzenie powiadomień, sterowanie odtwarzaniem muzyki czy wygodne odbieranie połączeń i SMS-ów bez konieczności korzystania z telefonu. Kompaktowe tarcze z ekranem nie stanowią zbędnego ciężaru i stylowo prezentują się na nadgarstku.

Smartwatche znajdą również uznanie u miłośników sportu. Wyświetlają statystyki aktywności fizycznych, pomagają poprawić technikę treningu, oceniają jakość snu, a także dbają o twoje zdrowie dzięki wykrywaniu anomalii pracy serca, badaniu natlenienia krwi i użyciu czujnika upadku.

Świat pełen melodii

Każdy fan muzyki na pewno doceni upominek w postaci słuchawek nausznych z funkcją Bluetooth. Bezprzewodowy dźwięk oznacza komfort w użytkowaniu zarówno podczas słuchania muzyki w domu, jak i w trakcie podróży czy aktywności fizycznych na zewnątrz. Takie słuchawki nauszne umożliwiają regulację głośności i zmianę piosenek bez wyjmowania telefonu z torebki czy kieszeni.

Funkcja redukcji szumów pozwala natomiast cieszyć się niezakłóconą muzyką nawet w hałaśliwych miejscach publicznych. Ważna jest też obecność wydajnych baterii, które zapewniają do kilkunastu godzin rozrywki.

Szukając prezentu dla bliskich, którzy lubią słuchać muzyki z przyjaciółmi, powinieneś rozważyć kupno głośnika mobilnego. Niewielki kształt nie przeszkodzi mu w oddaniu siły dźwięku – wysoka jakość odtwarzanej melodii zaskoczy obdarowanego. Z takim głośnikiem muzyka może towarzyszyć słuchaczom nawet przez wiele godzin. Z kolei dzięki funkcji PowerBank użytkownik będzie mógł w razie potrzeby naładować inne urządzenia. Jest to doskonały prezent dla osób lubiących podróże, ponieważ piosenki z mobilnego głośnika gwarantują doskonałą zabawę wszędzie – zarówno na plaży, jak i w małym domku wysoko w górach!

Hulajnogą przez miasto

Jeżeli wśród swoich znajomych masz fana nowych technologii, hulajnoga elektryczna będzie dla niego jednym z ciekawszych podarunków. Dzięki niej można dostać się do szkoły lub pracy, omijając korki w krótkim czasie. Waży niewiele, a w dodatku składa się ją w kilka sekund, co sprawia, że jest niezwykle poręczna. Nie ma więc problemu z zabraniem jej przykładowo do komunikacji miejskiej.

Kilka trybów użytkowania pomaga w dostosowaniu prędkości do otoczenia i – wraz z niezawodnymi hamulcami oraz reflektorami – zapewnia bezpieczeństwo w trakcie jazdy.

Jeśli twój przyjaciel czy kuzyn dba o środowisko, hulajnoga elektryczna będzie dla niego idealnym prezentem – taki środek transportu nie produkuje spalin, więc jest przyjazny dla środowiska.

Z naszymi podpowiedziami wybór prezentu to bułka z masłem! Mamy nadzieję, że te wskazówki oszczędzą ci wiele cennego czasu, który zamiast tego przeznaczysz na przedświąteczne przygotowania. Złóż zamówienie w sklepie Media Expert, a pozostanie ci tylko zasiąść do stołu i czekać na Mikołaja. Wesołych Świąt!

Artykuł sponsorowany Media Expert