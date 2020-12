Nowy elektryczny pociąg PKP Intercity. Jest cichy i ekologiczny

Pierwszy nowy pociąg FLIRT dla PKP Intercity

W nowych zespołach trakcyjnych pasażerowie skorzystają z licznych udogodnień, m.in. z klimatyzacji, gniazdek elektrycznych, wzmacniaczy sygnału GSM/LTE, bezprzewodowego internetu. W czasie podróży PKP Intercity będzie mogło zaproponować ofertę gorących i zimnych dań oraz napojów, serwowanych zarówno do zajmowanego przez pasażera miejsca, jak i w części gastronomicznej. W tej ostatniej zaplanowano m.in. miejsca siedzące, przestrzeń do podwieszenia niewielkiego bagażu pod stolikami i wieszaki na ubrania. Nowe jednostki będą monitorowane, przewidziano w nich także przestrzeń do przewozu rowerów. Ponadto pojazdy będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością i będą wyposażone m.in. w platformy ułatwiające wsiadanie podróżnym na wózkach, a także toalety z przewijakami dla niemowląt. Przestrzeń pasażerska będzie wyposażona w 294 miejsca 2. klasy i 60 miejsc 1. klasy.